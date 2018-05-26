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Обвиняемые в зверском убийстве кикбоксеры имеют непосредственное отношение к правящей Демпартии

Опубликовано : 28 май 2018 г. 17:59 | Просмотров: 1909 | Категория: Криминал

(ФОТО) Оба бойца так называемой «федерации К-1», зверски избившие до смерти 30-летнего мужчину в ночном клубе, имеют непосредственное отношение к депутату Демпартии Константину Цуцу, а один из них даже был агитатором ДПМ.

В Сети появились фотографии, указывающие не просто на знакомство с Цуцу обоих замешанных в деле об убийстве с особой жестокостью перед ночным клубом в Кишиневе. Один из арестованных даже запечатлен в партийной майке ДПМ, указывающей на его принадлежность к ДПМ и «группе Константина Цуцу».

Очевидно, именно этот факт и объясняет то, что полиция начала действовать лишь спустя неделю после зверского избиения, в результате которого пострадавший впал в кому, получив многочисленные тяжелые травмы головы и внутренних органов.

Оба фигуранта являются гордостью возглавляемой Дамиром «Федерации боев и шоу». В сети даже есть фотографии, на которых они запечатлены с Дорином Дамиром, Константином Цуцу и вице-спикером парламента Владимиром Витюком.

Примечательно, что один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка, возглавляющий Ассоциацию Боев и Развлечений (FEA), а также так называемую «федерацию К-1» Дорин Дамир поспешил в понедельник сообщить, что оба подозреваемых в совершении зверского убийства  «не относятся к Ассоциации FEA или к Федерации K1».

«Эти два бойца, о причастности которых к драке говорят, Аурел Игнат и Михай Пыргару, не являются членами Федерации K1. Ни один из них не участвует в проектах, организованных Ассоциацией FEA. Аурел Игнат ещё год назад принял решение уехать за границу, подписав контракт на участие в крупных проектах. Что касается Пыргару, в последние годы я о нем даже не слышал», - заявил Дамир близкому к ДПМ изданию Timpul, несмотря на то, что факты говорят об обратном.

Оба задержанных - 23-летний Аурел Игнат и 20-летний Вячеслав Пыргару - входят в команду бывшего чемпиона по боям K1, а ныне депутата от Демпартии Константина Цуцу, также ранее проходившего по делу об убийстве.

27 мая суд столичного сектора Рышкановка выдал мандат на арест сроком на 30 дней в отношении бойца K-1 Пыргару, задержанного в субботу по делу о смерти мужчины в результате драки у ночного клуба.

Согласно показаниям родственников погибшего 30-летнего мужчины, доставленного в больницу в состоянии комы, он отправился в ночной клуб с другом. Там они вдвоем заступились за девушку перед двумя мужчинами, ведшими себя по отношению к ней по-хамски. Завязалась драка, в результате которой один из ее участников был избит настолько, что в состоянии клинической смерти был госпитализирован и через пять дней скончался.
Драка, в которой участвовали задержанные, произошла еще 18 мая в одном из столичном ночных клубов.

Примечательно, что полиция, так же контролируемая ДПМ, не предприняла никаких процессуальных действий, пока жена погибшего не предала гласности факт зверского убийства, заявив, что автором преступления является Аурел Игнат.

Только 26 мая был задержан Михай Пыргару, а 27 мая Аурел Игнат.

В свою очередь, тренер Игната - Никанор Трочин отвергает причастность своего воспитанника к преступлению. «Есть презумпция невиновности, а компетентные органы должны установить кто и что там совершил. Говорить, что в результате совершенного Игнатом удара наступила смерть, преждевременно и анормально», - заявил Трочин, являющийся и ветераном МВД, недавно получивший награду из рук главы МВД, члена Демпартии Александра Жиздана.

Пока известно, что были открыты три уголовных производства по факту хулиганства, нанесения повреждений средней тяжести и нанесения тяжких телесных повреждений, в результате которых наступила смерть человека. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

В то же время, известно, что задержанным удастся избежать наказания в виду того, что Дорин Дамир имеет влияние, как на МВД, так и на прокуроров и судей.

У 30-летнего погибшего в результате зверского избиения остались жена и маленький сын.

Ранее неоднократно сообщалось, что члены указанного бойцовского клуба входят в так называемую «армию Плахотнюка» и привлекаются во время различных мероприятий. Известно, что их неоднократно привлекали для охраны офиса лидера ДПМ на проспекте Д.Кантемира, для охраны его дома, а также для провокаций во время акций протеста против незаконных действий правящего режима. Бойцы этого клуба пользуются снисходительностью и даже содействием со стороны правоохранительных органов.




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