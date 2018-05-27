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Таможенники подвергли унизительному и бесчеловечному отношению пассажиров автобуса из Гагаузии

Опубликовано : 29 май 2018 г. 09:55 | Просмотров: 2447 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Пассажирский автобус, следовавший из Турции в Комрат, был остановлен сотрудниками мобильной таможенной службы, несмотря на пройденный детальный досмотр на пункте пропуска в Кагуле.

Инцидент произошел в 40 км от Кагула, у села Балабану, Тараклийского района.

Как сообщает телеканал NTS, в результате вспыхнул скандал – пассажиры автобуса, преимущественно женщины, отказались от повторного досмотра, поскольку, по их словам, сотрудники службы не представились и не назвали причину остановки. Таможенники изъяли документы у водителей автобуса, из-за чего людям пришлось простоять еще несколько часов по пути домой.

Спустя три часа, таможенники отказались от проведения досмотра и отпустили автобус.

Пресс-секретарь Таможенной службы настаивает на законности действий таможенников, не уточнив, на каком же тогда основании, спустя несколько часов, они отказались от проведения досмотра.

Таможенная служба находится под контролем принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.




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