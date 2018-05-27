Посольство США в Молдове серьезно расширяется ...

Власти Молдовы выделят под строительство нового здания американской дипмиссии целый квартал в центре Кишинева, где ранее находился Республиканский стадион.

Об этом указано в законопроекте, подготовленном для утверждения правительством Молдовы.

Как указано в документе, выделяемая площадь участка разрушенного стадиона по адресу ул.Тигина, 12, составляет 5,1814 га.

Правительство должно будет оценить участок, с целью его дальнейшей продажи американским властям.

Согласно сопроводительной записке к законопроекту, посольство США в Молдове обратилось еще 27 декабря 2017 года к молдавским властям с просьбой о предоставлении нового участка для расширения своего здания.

Само посольство США в Молдове пока ничего не сообщало о своих намерениях по строительству нового здания в Кишиневе.

Сейчас, посольство США в Кишиневе находится на ул.А.Матеевича.