В Киеве убит оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко
Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен выстрелами в спину в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.
Как сообщает украинский телеканал NEWSONE, убийца ждал журналиста на лестничной клетке в подъезде и выстрелил несколько раз ему в спину.
Аркадий Бабченко популярный оппозиционный российский журналист. В 2017 году, после начала преследований в России, он переехал в Прагу, а потом переехал жить в Киев.
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