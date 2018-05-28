В Киеве убит оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко ...

Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен выстрелами в спину в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Как сообщает украинский телеканал NEWSONE, убийца ждал журналиста на лестничной клетке в подъезде и выстрелил несколько раз ему в спину.

Аркадий Бабченко популярный оппозиционный российский журналист. В 2017 году, после начала преследований в России, он переехал в Прагу, а потом переехал жить в Киев.