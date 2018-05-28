Родственник Додона утвердил рекордное повышение цен на автомобильное топливо ...

Нацагентство по регулированию в энергетике приняло решение об очередном существенном повышении цен на топливо.

Во вторник, Национальное агентство по регулированию в энергетике, возглавляемое родственником Додона - Тудором Копачем - объявило о существенном увеличении цен на оба вида автомобильного топлива.

Так, бензин марки Premium-95 подорожает сразу на 64 бана, и будет стоить 19 леев 79 банов. Дизельное топливо же вырастет в цене на 66 банов: его стоимость в ближайшие недели составит 17 леев 75 банов.

Официальный курс евро - 19,53 лея.

Власти начали существенно повышать цены на топливо еще в преддверие пасхальных праздников, когда в Молдову начали массово приезжать гастарбайтеры, а фермеры начали сельхозработы.

Примечательно, что зарплата Генерального директора НАРЭ Тудора Копача (родственник Игоря Додона - Ред.) является одной из самых высоких в Молдове - без надбавок она составляет 59 575 леев.