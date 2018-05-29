Петков: Дело о зверском убийстве показало, что руководство МВД стало частью мафии, а прокуроры - ее покровителями ...

Экс-депутат Александр Петков считает, что в деле о зверском убийстве, совершенном боевиками «федерации» Дорина Дамира, и в преступлении в Pădurea Domnească прослеживаются общие черты преступной деятельности правоохранительных органов.

Бывший член парламентской следственной комиссии по расследованию преступления в заповеднике Pădurea Domnească Александр Петков, уверен, что ситуация очень схожая, а «по поводу совершенного плахотнюковскими бойцами зверского убийства уже пора задавать очень серьезные вопросы полиции и главе МВД Жиздану».

Петков уверен, что полицейские целую неделю преднамеренно скрывали факт преступления, совершенного покрываемыми олигархом Владимиром Плахотнюком боевиками из так называемых «бойцовских спортивных клубов». По его мнению, это объясняется давними связями Дамира с Жизданом, что проявилось в 2012 году, когда они оба были уличены в сокрытии преступления на охоте в заповеднике.

В этой связи он напомнил, что в ходе расследования по делу об охоте в Pădurea Domnească стало известно о существовании еще с 2009 года существует совместный приказ № 372/388 от 03.11.2009 г. «О мерах по улучшению сотрудничества между органами здравоохранения и внутренних дел», а медперсонал обязан немедленно сообщать в полицию о фактах оказания медицинской помощи лицам с телесными повреждениями, полученными вследствие происшествий.

«Уверен, что и сейчас медики БСМП сообщили в полицию о поступившем к ним зверски избитом пациенте. Просто не могли не сообщить! Должна быть и соответствующая аудиозапись, запись в журнале, а также имя сотрудника полиции, принявшего информацию о происшествии», - написал он соцсетях.

Экс-депутат считает, что «сейчас, как и тогда, роль полиции свелась к сокрытию преступления. Как и тогда, в этом преступлении очевидна роль и Жиздана, и Дамира».

«Создается впечатление, что общество охотно втягивается в дискуссию о том, насколько виновен тот или иной боец плахотнюковского клуба, который ничего общего не имеет со спортом. С ними все понятно - они поступили так, как их ежедневно учат - убивать, будучи уверенными в своей безнаказанности.

Пришло время спрашивать с молчавших неделю полицейских; с руководства МВД, ставшего частью мафии; с прокуроров, ставших покровителями мафии», - заключил бывший член парламентской следственной комиссии по расследованию преступления в заповеднике Pădurea Domnească Александр Петков.

Ранее уже сообщалось, что в ночь с 18 на 19 мая, перед ночным клубом вблизи Генерального инспектората полиции члены возглавляемой родственником Плахотнюка Дорином Дамиром так называемой «федерации К-1» зверски забили 30-летнего мужчину, который от полученных в результате драки травм впал в кому, а спустя 5 дней скончался.

Лишь 26 мая, после того, как девушка убитого сообщила в соцсетях о случившемся, полиция начала предпринимать меры, задержав двоих бойцов - 23-летнего Аурела Игнат и 20-летнего Вячеслава Пыргару, входивших в команду депутата ДПМ Константина Цуцу, также ранее проходившего по делу об убийстве.

В то же время, известно, что задержанным удастся избежать наказания в виду того, что Дорин Дамир имеет влияние, как на МВД, так и на прокуроров и судей.

Ранее неоднократно сообщалось, что члены указанного бойцовского клуба входят в так называемую «армию Плахотнюка» и привлекаются во время различных мероприятий. Известно, что их неоднократно привлекали для охраны офиса лидера ДПМ на проспекте Д.Кантемира, для охраны его дома, а также для провокаций во время акций протеста против незаконных действий правящего режима. Бойцы этого клуба пользуются снисходительностью и даже содействием со стороны правоохранительных органов.