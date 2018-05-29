Первый космонавт, совершивший выход в открытый космос, празднует свой день рождения ...

Алексей Леонов, первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, празднует свое 84-летие.

18 марта 1965 года, советский космонавт Алексей Леонов вошел в историю мировой космонавтики, совершив первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.

Спустя десятилетия, стали известны подробности этого события, когда поле выхода в открытый космос произошла нештатная ситуация, а космонавт не сразу смог вернуться на борт корабля из-за разувшегося космического скафандра. Тогда, Леонову удалось войти в космический корабль только стравив из скафандра излишнее давление, и войдя в люк корабля не ногами, а головой вперёд, что запрещалось инструкцией.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. В 1960 году он был принят в первый отряд советских космонавтов. Является космонавтом номер 11 в СССР и номер 15 в мире. Осуществил два полета в космос. В ходе второго полета, 15-21 июля 1975 г., как командир экипажа участвовал в первой стыковке кораблей разных стран - "Союз-19" (СССР) и "Аполлон" (США).

Его именем назван один из кратеров на Луне.