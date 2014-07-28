Среди бойцов плахотнюковской «федерации» есть и прокуроры ...

(ФОТО) Объективность следствия по делу о зверском убийстве, совершенном бойцами так называемой «федерации» Дорина Дамира, может быть поставлена под сомнение в связи с тем, что среди членов этой сомнительной организации есть и прокуроры.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник в Генеральном инспекторате полиции, приведя пример одного из прокуроров, который не только является активным бойцом, но и арбитром.

Речь идет о прокуроре Юлиане Сухан, который был арбитром и в состязании Аурела Игната, арестованного по делу о зверском убийстве.

Сухан до недавнего времени работал в прокуратуре Кишинева, а с 2016 года перешел в Прокуратуру по борьбе с оргпреступностью и особо важным делам (PCCOCS). Возглавляет эту прокуратуру один из доверенных лиц олигарха Владимира Плахотнюка - Николай Китороагэ.

«Достаточно просмотреть несколько видеопрезентаций с организованных Дорином Дамиром шоу, чтобы увидеть там десятки прокуроров, часть из которых восседают в VIP-ложах», - добавил собеседник агентства.

Ранее уже сообщалось, что в ночь с 18 на 19 мая, перед ночным клубом вблизи Генерального инспектората полиции члены возглавляемой родственником Плахотнюка Дорином Дамиром так называемой «федерации К-1» зверски забили 30-летнего мужчину, который от полученных в результате драки травм впал в кому, а спустя 5 дней скончался.

Лишь 26 мая, после того, как девушка убитого сообщила в соцсетях о случившемся, полиция начала предпринимать меры, задержав двоих бойцов - 23-летнего Аурела Игнат и 20-летнего Вячеслава Пыргару, входивших в команду депутата ДПМ Константина Цуцу, также ранее проходившего по делу об убийстве.

В то же время, известно, что задержанным удастся избежать наказания в виду того, что Дорин Дамир имеет влияние, как на МВД, так и на прокуроров и судей.

Ранее неоднократно сообщалось, что члены указанного бойцовского клуба входят в так называемую «армию Плахотнюка» и привлекаются во время различных мероприятий. Известно, что их неоднократно привлекали для охраны офиса лидера ДПМ на проспекте Д.Кантемира, для охраны его дома, а также для провокаций во время акций протеста против незаконных действий правящего режима. Бойцы этого клуба пользуются снисходительностью и даже содействием со стороны правоохранительных органов.