Сообщение об убийстве оппозиционного российского журналиста оказалось инсценировкой спецслужбы Украины ...

Как отмечает телеканал NEWSONE, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил во время проведенного в Киеве брифинга.

После сказанных слов в комнату, где проводился брифинг зашел Аркадий Бабченко. Грицак рассказал, что все это была спецоперация.

«Операция с участием Бабченко СБУ проводила с соблюдением максимальных средств конспирации», - отметил Грицак.

Глава СБУ также сообщил, что в Киеве в среду, 30 мая, задержали организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, гражданина Украины Г. По его словам, убийство журналиста заказали российские спецслужбы, а СБУ это предотвратила в ходе вчерашней спецоперации.

Сам Бабченко на брифинге сообщил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины за месяц до его "убийства".