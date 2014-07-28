Инициатор «Акта Магнитского» был задержан в Испании ...

Британский бизнесмен Билл Браудер был задержан испанской полицией по запросу России, но спустя короткое время был отпущен.

Как передает Би-би-си, заочно осужденный в России и называющий свое дело сфабрикованным Браудер, сообщил, что его по российскому запросу задержала полиция Испании. Его ознакомили с его правами, после чего практически сразу отпустили.

Браудер написал в "Твиттере", что полиция везет его в участок, но не говорит, в какой именно. К своему посту бизнесмен приложил фотографию, сделанную с заднего сидения полицейской машины.

В подтверждение своих слов Браудер также выложил в "Твиттере" фотографию ордера на свой арест на английском языке. В тексте документа перечислены права задержанного, однако информации о причине задержания как минимум на этой странице документа нет.

Коллега Браудера, глава юридической фирмы Firestone Duncan Джемисон Файерстоун сообщил радиостанции "Бизнес FM", что Браудера пригласили в Испанию, чтобы он дал в местном суде показания против россиян, которые получили часть суммы, предположительно украденной из российского бюджета в рамках схемы, обнаруженной юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Позднее пресс-служба полиции Испании действительно сообщила, что Браудер отпущен из полицейского участка, так как срок действия ордера на его арест уже истек, а в базе Интерпола документ остался по ошибке.

"Ордер на арест имеет ограничения по сроку, и когда он истекает, то документ должен быть удален из электронной базы, но в этом случае Интерпол не удалил его. Уже в полицейском участке стало понятно, что он недействителен", - цитирует представителя полиции агентство Франс пресс.

В октябре прошлого года Браудер сообщил, что Интерпол отклонил ордер на его арест со стороны Москвы, отметив, что организация пошла на такой шаг уже в пятый раз.

"Самая важная вещь состоит в том, что они (Интерпол) сообщили всем странам-членам, чтобы те не исполняли никаких требований в отношении меня со стороны России", - заявлял Браудер.

Билл Браудер является сооснователем фонда Hermitage Capital и инициатором ряда судебных дел в отношении российских монополий, ущемлявших права инвесторов, а также главный инициатором и лоббист "Акта Магнитского" в США и других странах. "Акт Магнитского" появился после того, как юрист фонда Сергей Магнитский был арестован по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО из-за того, что ему не оказывалась медицинская помощь.

Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что Магнитский был арестован не из-за налогов, а из-за того, что вскрыл коррупционные схемы по выводу денег из бюджета, к которым были причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.