Помощник Лукашенко арестован за взятку в 200 тысяч долларов ...

В Беларуси был задержан с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощник президента Республики Беларусь.

«В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 000 задержан помощник президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич, - говорится в сообщении Комитета госбезопасности Беларуси.

Спецслужба Беларуси также сообщила, что в поле зрения оперативных подразделений Сергей Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Уточняется, что все мероприятия были проведены «с санкции главы государства».

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

«Я в прошлом году предупреждал руководителей, что если на их подведомственных предприятиях, в организациях и учреждениях будут зафиксированы случаи коррупции, то они лишатся своих должностей. Но, видимо, не все поняли с первого раза», - приводят белорусские СМИ заявление президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента - главным инспектором по Гродненской области в июне 2015 года. До этого работал в структуре КГБ Беларуси на разных должностях. В том числе работал начальником главного управления контроля за работой отраслей материального производства, отвечал за КГБ по Гродненской области, курировал строительство белорусской атомной станции в Островце, которая строится при участии российского капитала.