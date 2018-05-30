Генпрокурор слег в больницу после попойки с прокурорами ...

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен имеет серьезные проблемы со здоровьем, в виду чего ему понадобилась госпитализация.

Об этом в четверг сообщил депутатам председатель парламента Андриан Канду, объяснив тем самым невозможность Харунжена явиться в парламент для представления отчета о деятельности прокуратуры за прошлый год.

Точная причина госпитализации генпрокурора пока не сообщается, однако менее недели назад сообщалось об устроенной посреди рабочего дня генпрокурором Харунженым попойке по поводу своего дня рождения.

Как сообщил телеканал JurnalTV, 22 мая, в самый разгар рабочего дня, десятки прокуроров съехались к дому генпрокурора Эдуарда Харунжена, где отметили прошедший день рождения Харунжена.

Прокуроры шли целыми делегациями, а одна из них - во главе с прокурором Кишинева Штефаном Шаптефраць и его заместителями Виталием Сибовым и Корнелом Братуновым, была запечатлена съемочной группой.

Выйдя из дома Харунжена и заметив журналистов, прокуроры повели себя неадекватно, будучи более похожими на заурядных воришек, чем на тех, кто призван защищать законность.

Спустя некоторое время, к журналистам вышел и сам глава Генеральной прокуратуры, который признался, что прокуроры приехали к нему поздравить его с прошедшим днем рождения Харунжен не нашел предосудительным тот факт, что празднество проходило в разгар рабочего дня. По словам Харунжена, прокуроры были на служебных автомобилях, потому как «просто ехали по пути и решили заехать».

Известно, что прокуратура, а также ее руководитель Эдуард Харунжен, контролируются олигархом Владимиром Плахотнюком и неоднократно были обвинены в обслуживании его интересов.