Премьер-министр продемонстрировал политическую зависимость регулятора в области энергетики ...

Национальное агентство по регулированию в энергетике прислушалось к «рекомендации» премьер-министра и приостановило свое последнее решение об увеличении цен на топливо, принятое 29 мая, «до тех пор, пока не будет проведен анализ полученных уведомлений по этому вопросу, в том числе из правительства и парламента».

В пресс-релизе НАРЭ уточняется, что начиная с 1 июня «цены снизятся до предыдущих показателей».

Примечательно, что решение «независимого регулятора» было принято спустя несколько часов после того, как премьер-министр Павел Филип потребовал от НАРЭ разъяснений относительно изменения цен на топливо и недавнего повышения тарифов. Филип даже «предложил» руководству НАРЭ рассмотреть вопрос о приостановлении последнего решения о ценах на топливо, до выяснения условий, при которых оно было произведено.

Согласно закону, «Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с законом, является независимым по отношению ко всем участникам энергетических рынков, а также другим органам или физическим и юридическим лицам».

В то же время, известно, что Нацагентство по регулированию в энергетике полностью контролируется правящей в Молдове Демпартией, а его руководителем является родственником занимающего должность президента Игоря Додона.

Ранее уже сообщалось, что 29 мая НАРЭ существенно повысило на период 30 мая – 12 июня цены на автомобильное топливо. Согласно этом решению, бензин Premium-95 стоит 19,79 леев за литр, и дизельное топливо – 17,75 леев/литр, что на 64 и 66 банов выше предыдущих показателей.

Это решение вызвало недовольство в обществе, а на выходные уже намечалась крупномасштабная акция протеста автомобилистов в центре Кишинева.

Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с законом, является независимым по отношению ко всем участникам энергетических рынков, а также другим органам или физическим и юридическим лицам.