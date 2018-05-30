Журналисту и бывшему председателю ХДНП Юрию Рошке грозит уголовное наказание ...

Об этом Рошка сообщил в своем видеообращении, отметив абсурдность действий прокуроров, посчитавших, что он мог повлиять на судей, уже уйдя из политики.

«Довожу до общественного мнения, что я подвергаюсь уголовному преследованию Прокуратурой по борьбе с коррупцией на основании сфабрикованного дела по указке тех, кому стою поперек горла, с подачи некого дежурного жалобщика карательных органов», - подчеркнул Юрий Рошка в своем публичном обращении.

Рошка отметил что вменяемое ему преступление якобы произошло в 2009 году, в момент когда он уже проиграл выборы, потеряв все руководящие должности, не являясь более ни депутатом, ни вице-премьером, а безработным без малейшего влияния в государстве. «У власти уже находились те, кoторых я критиковал в жесткой форме за попытку государственного переворота 7 апреля 2009 года. Но почему данная жалоба всплыла лишь сейчас, и почему сей гражданин не искал справедливости до сих пор, остается загадкой», - продолжил он.

Являясь ныне публицистом и переводчиком, Рошка считает, что его преследование связано с тем, что он выступает с резкой критикой в адрес нынешних властей. «Я издаю книги, которые идут в разрез с линией партии власти. Я являюсь инициатором и организатором Кишиневского Форума, международной дискуссионной платформы, в которой участвуют десятки интеллектуалов со всего континента. Я – журналист, издатель, переводчик и сторонник консервативных, традиционных, православных ценностей. У меня довольно долгая политическая карьера. Я никогда не избегал самых сложных конфронтаций с властями. И на сей раз я не намерен прогибаться либо отказаться от своих убеждений», - заявил Рошка, отметив, что не собирается отказываться от своих убеждений, «прогнуться перед режимом, представители которого, наверное, ликуют при мысли что избавляются от еще одного неугодного».

«То, что я должен говорить, я скажу и напишу в любых условиях. Веселитесь, вы, те, кому я ненавистен, те, кто считаете мои дни! Ваш ненавистный враг подвержен публичной экзекуции, унижению и издевательству со стороны всех негодяев и самозванцев. Но смотрите, как бы ваша радость не обернулась печалью. Хорошо смеется тот, кто смеется последним», - заключил Юрий Рошка в своем публичном обращении в связи с развязанным в его отношении уголовном преследовании.

Юрий Рошка являлся одним из влиятельных политических долгожителей Молдовы. В 1988—1991 гг. он был активным участником Народного фронта Молдовы. В 1990 году был избран депутатом Верховного совета Молдавской ССР 12 созыва (первого парламента независимой Молдовы).

С 1994 года по 2011 год руководил Христианско-демократической народной партией. Постоянно избирался в парламент, с 1998 по 2001 год и с 2005 по 2009 был вице-спикером парламента.

Выступал за присоединение Молдовы к Румынии, до 2005 года был оппонентом президента Воронина, критиковал его за «пророссийскую политику». В апреле 2005 года ХДНП под его руководством проголосовала за переизбрание Владимира Воронина в должности президента страны.

В июне 2009 года назначен заместителем премьер-министра во втором правительстве Зинаиды Гречаной, где курировал силовые структуры. Покинул должность в сентябре 2009 года, после избрания нового правительства.

В январе 2012 года Юрий Рошка инициировал создание Комитета по защите Конституции и демократии, в состав которого вошли руководители нескольких общественных организаций, такие политики и политологи, как депутат первого парламента Анатол Плугару, юрист Раду Бушилэ, бывший член ЦИК Павел Мидриган, бывший постоянный представитель Республики Молдова в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре. В январе—феврале 2012 года Комитет по защите Конституции и демократии организовал серию мирных антиправительственных акций протеста.

С марта 2016 года Юрий Рошка ведет авторскую передачу „МегаФон“ на контролируемом Игорем Додоном телеканале «НТВ-Молдова».

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