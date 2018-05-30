В Грузии резонансное убийство привело к отставке генпрокурора и к антиправительственным протестам ...

В четверг, тысячи людей собрались на акцию протеста в Тбилиси после оглашения судебного приговора по резонансному делу об убийстве двух несовершеннолетних в центре столицы.

Как сообщает Би-би-си, протестующие требуют наказания виновных в убийстве и отставки премьер-министра страны.

16-летние ученики одной из тбилисских школ стали жертвами групповой подростковой разборки в центре Тбилиси в декабре прошлого года. По версии следствия, между группой подростков произошел спор сначала в стенах школы. Конфликт продолжился и перерос в драку уже на улице.

Жестокое убийство в центре города вызвало большой резонанс в Грузии. На скамье подсудимых в качестве подозреваемых в убийстве оказались двое несовершеннолетних.

Кроме того, в укрывательстве и недонесении о преступлении по этому делу были обвинены пять человек.

Всего, согласно прокуратуре, было допрошено более ста свидетелей, но на сотрудничество со следствием пошли всего несколько человек.

Тбилисский городской суд в четверг признал одного из подозреваемых виновным в умышленном убийстве. Второму обвиняемому в этом деле суд переквалифицировал вину, признав его виновным не в убийстве, а в попытке умышленного убийства.

Оба были признаны невиновными в групповом убийстве другого подростка.

Объявление приговора вызвало ажиотаж в здании суда и негодование отца одного из убитых, Зазы Саралидзе, который ранее обвинял прокуратуру в необъективном расследовании.

Саралидзе утверждает, что один из бывших сотрудников ведомства покрывает виновных и препятствует объективному расследованию. Он предполагает, что ранения его сыну нанесли по меньшей мере четыре человека.

"Убийцы моего сына не наказаны! Кто убийцы моего сына!?...Всю Грузию прошу поддержать меня! Система Шотадзе [главный прокурор] должна быть уничтожена!" - кричал после объявления судебного приговора, обращаясь к журналистам, Саралидзе.

Он направился к зданию главной прокуратуры. Сюда начали стекаться сотни людей, чтобы выразить ему поддержку и солидарность.

К Саралидзе вышла глава департамента по связям с общественностью прокуратуры Грузии Натия Сухиашвили. Она предлагала ему встретиться с главным прокурором Ираклием Шотадзе. От встречи с Шотадзе Саралидзе категорически отказался.

Вскоре после этого, на фоне протестов у здания прокуратуры, главный прокурор объявил о своей отставке.

В заявлении, которое было опубликовано на сайте ведомства, Шотадзе выразил уверенность, что правовой процесс продолжится, и виновные в убийстве несовершеннолетних будут наказаны со всей строгостью закона.

Несмотря на отставку главного прокурора, протестующие не разошлись. К вечеру они двинулись шествием к зданию парламента в центре Тбилиси. Здесь уже зазвучали политические требования, в том числе и требование об отставке премьер-министра страны.

Попытка премьера Георгия Квирикашвили обратиться к митингующим не удалась. Его появление у здания парламента было встречено скандированием: "Уходи!" "Уходи!". Призывы Саралидзе к спокойствию также не были услышаны участниками акции. Протестующие пытались заглушить речь премьера гулом и свистом.

После того как в главу правительства полетели предметы, предположительно пластмассовые бутылки, он в сопровождении охраны вынужден был оставить митинг.

Между тем организаторы протестов заявили, что акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Обращаясь к митингующим, Саралидзе заявил, что ждет заявления премьер-министра об отставке.

В пятницу митингующие намерены возобновить акцию протеста, а часть из них, в том числе и сам Саралидзе, остаются у здания парламента в центре грузинской столицы.