США вступили в «торговую войну» с Евросоюзом ...

(ВИДЕО) В пятницу, 1 июня, вступило в действие решение администрации США о введении пошлин на ввоз в страну алюминия и стали.

Эти меры касаются стран Евросоюза, а также Мексики и Канады. В четверг, 31 мая, Евросоюз резко осудил решение США и пообещал соответствующие ответные меры. На следующий день некоторые страны уже обнародовали конкретное содержание этих мер.

Как сообщает RFI, конкретные меры со стороны Евросоюза пока не были объявлены.

«Соединенные Штаты не оставляют нам другого выхода, кроме как обратиться за разрешением конфликта во Всемирную торговую организацию (ВТО) и применить торговые пошлины в отношении американской продукции», — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с главой США назвал американское решение «незаконными мерами» и «ошибкой». Он также подтвердил свое намерение поддержать общие европейские меры, которые будут «жесткими и соразмерными». «Экономический национализм — это война», — заявил он ранее, цитируемый RFI.

Deutsche Welle сообщает, что Германия ранее неоднократно предостерегала Вашингтон от эскалации торгового конфликта. "Федеральное правительство отвергает введенные США пошлины на сталь и алюминий", - заявил, в частности, 31 мая в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. «Мы считаем эту меру незаконной, приведенный аргумент защиты национальной безопасности - неубедительным», - сказал он далее. По его словам, эта мера таит в себе опасность порочного круга штрафных мер, которые в итоге навредят всем. Правительство ФРГ будет и дальше защищать свободную торговлю и открытые рынки и делать ставку на мультилатеральный подход в решении проблем, сказал Зайберт.

Пошлины США введены с 23 марта. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия. Компаниям из Евросоюза дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз - до 1 июня. Многократные попытки европейцев добиться отмены штрафных санкций на постоянной основе не увенчались успехом. В качестве ответной меры ЕС ранее обещал ввести с 20 июня 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых - апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы. Ожидается, что сумма сборов составит 3 миллиарда евро.