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Грузия вышла на протесты, обвинив власти и прокуроров в коррупции

Опубликовано : 01 июнь 2018 г. 22:36 | Просмотров: 309 | Категория: Мир

(ВИДЕО) Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста Главного прокурора Грузии и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

В Тбилиси в пятницу, 1 июня, возобновилась акция протеста "против несправедливости" у здания парламента Грузии. Как сообщает Deutsche Welle, митингующие ведут себя мирно, хотя из-за большого числа протестующих пришлось перекрыть для автомобильного движения проспект Руставели - центральную улицу грузинской столицы.

Акции в поддержку участников массового митинга в Тбилиси "против несправедливости" в пятницу состоялись в крупных городах Грузии: Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и Рустави.

Вечером 31 мая в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двух школьников в декабре 2017 года. Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе погибли во время массовой драки между учащимися. Тбилисский городской суд 31 мая частично оправдал обвиняемых по этому делу. Одному из них, в частности, переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.




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