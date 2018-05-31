Грузия вышла на протесты, обвинив власти и прокуроров в коррупции ...

(ВИДЕО) Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста Главного прокурора Грузии и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

В Тбилиси в пятницу, 1 июня, возобновилась акция протеста "против несправедливости" у здания парламента Грузии. Как сообщает Deutsche Welle, митингующие ведут себя мирно, хотя из-за большого числа протестующих пришлось перекрыть для автомобильного движения проспект Руставели - центральную улицу грузинской столицы.

Акции в поддержку участников массового митинга в Тбилиси "против несправедливости" в пятницу состоялись в крупных городах Грузии: Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и Рустави.

Вечером 31 мая в Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двух школьников в декабре 2017 года. Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе погибли во время массовой драки между учащимися. Тбилисский городской суд 31 мая частично оправдал обвиняемых по этому делу. Одному из них, в частности, переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.