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Автомобилисты вышли на протест против необоснованного роста цен на топливо

Опубликовано : 02 июнь 2018 г. 12:07 | Просмотров: 485 | Категория: Люди

Последние действия властей по резкому увеличению цен на автомобильное топливо вывел на протест автомобилистов, которые заполнили в субботу центральную площадь Кишинева.

После стихийного призыва в соцсетях, владельцы автомобилей были припаркованы почти два часа на Площади Великого национального собрания в знак протеста против совместных скоординированных действий правительства и Нацагентства по регулированию в энергетике, приведших к постоянному увеличению доходов торговцев нефтепродуктами.

В свою очередь, полицейские демонстративно записывали регистрационные номера автомобилей, участвовавших в акции протеста, намереваясь выписать штрафы их владельцам. Более того, патрульные полицейские выписали целый ряд штрафов «за неавторизованную рекламу» автомобилистам, наклеившим на свои авто надписи «Я против повышения цен на топливо».

Мирная акция протеста завершилась автопробегом по центральным проспектам Кишинева.

Никто из правительства не вышел к протестующим.

Ранее уже сообщалось, что 29 мая НАРЭ существенно повысило на период 30 мая – 12 июня цены на автомобильное топливо. Согласно этому решению, бензин Premium-95 стоит 19,79 леев за литр, и дизельное топливо – 17,75 леев/литр, что на 64 и 66 банов выше предыдущих показателей.  

Это решение вызвало недовольство в обществе, а на выходные уже намечалась крупномасштабная акция протеста автомобилистов в центре Кишинева.

Несмотря на то, что по закону Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с законом, является независимым по отношению ко всем участникам энергетических рынков, а также другим органам или физическим и юридическим лицам, спустя день после этого решения, «порекомендовал» НАРЭ отменить свое решение, что и было сделано. Это в очередной раз подтвердило факт сговора правительства с независимым регулятором, полностью контролируемым правящей в Молдове Демпартией.




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