Полиция штрафует за протест против повышения цен на топливо ...

(ВИДЕО) Патрульные полицейские штрафуют водителей за наклейки на их машинах против повышения цен на топливо.

В Сети выложено видео, на котором экипаж полиции 9731 наложил штраф на водителя за надпись на его автомобиле «Я против повышения цен на топливо».

По мнению полиции, такие надписи являются «неавторизованной рекламой».

Возмутительные действия полицейских имели место в субботу, когда в Кишиневе прошла акция протеста автомобилистов в связи с совместными скоординированными действиями правительства и НАРЭ по постоянному увеличению доходов торговцев нефтепродуктами.

Генеральный инспекторат полиции пока не отреагировал в связи с подобными репрессивными действиями полицейских.

Глава МВД Александр Жиздан является членом правящей в Молдове Демпартии.