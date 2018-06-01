Ткачук призвал правительство США отказаться от коррупционного предложения молдавских властей ...

Сделка по продаже Республиканского стадиона под строительство зданий посольства США является сомнительным и скандальным подарком молдавских властей, предприятым ими из соображений лояльности и в ущерб кишиневцам.

Об этом написал в соцсетях доктор истории Марк Ткачук, комментируя решение молдавских властей о продаже более 5 га разрушенного Республиканского стадиона под нужды посольства США в Молдове.

«Правительство отдает то, что годами приходило в негодность, что сознательно подверглось разрушению в далеком 2005 году тогдашними властями. Я, к слову, был частью той власти и отлично помню, как все это происходило. И не важно, как лично я тогда к этому относился, какую позицию занимал. Это – один из скелетов в моем личном политическом шкафу. И я тоже несу за это свою долю ответственности. То, что стадиону, возможно, не место в центре города, вовсе не означало и не означает, что этой удивительной конструкции нельзя было найти иное, более комфортное применение в нашем угрюмом и деградирующем городском ландшафте. От парка с велосипедными треками до многофункциональной концертной арены. Да, конечно же, обнесенных этими историческими стенами из котельца, с вырезанными барельефами и орнаментами середины прошлого столетия», - написал Ткачук, бывший на момент решения о разрушении Стадиона советником президента.

По его мнению, реконструировав по стандартам нового века «место памяти тысяч кишиневцев, один из пунктов нашей сакральной топографии», возможно было еще исправить ошибку 2005 года.

«Ан нет! Профукали. Не успели! Говорили, строили планы, некоторые даже чертили проекты. А в это время правительство, напрочь лишенное подобных сентиментальных чувств, распорядилось вполне себе предсказуемо: разрушить к едрене фене и заработать солидные внешнеполитические очки за лояльность.

Почему на «этот воровской подгон» согласились наши уважаемые партнеры по развитию? Наверное, потому, что нас – общество – они воспринимают, как нечто такое, что давным-давно лишено отдельной субъектности, что мы – такие же, как эта власть, если не хуже. Ведь эту власть выбрали мы, ведь это мы миримся с ее существованием, с ее правом говорить от нашего имени. Все как бы логично!», - отмечает Марк Ткачук.

В этой связи он считает, что «когда собираются стереть в прах Республиканский стадион, то спрашивать об этом стоит не у власти, а у нас, у горожан. Возможно даже при помощи городского референдума».

«Понятия не имею, прочитают ли в посольстве США в Молдове этот пост, но убежден, что нашим американским партнерам представился уникальный шанс внести достоверный вклад в развитие местной демократии. Стоит им только отказаться от столь сомнительного и скандального подарка, стоит им только поддержать конкурс на выдвижение идей и проектов по реконструкции разрушающегося памятника, помнящего те времена, когда, не взирая на действующую власть, мы жили будущим, уверенно шли за солнцем, не придавая значения тому, что закатывается оно, оказывается, на Западе», - написал в соцсетях доктор истории Марк Ткачук.

Неделей ранее стало известно, что власти Молдовы выделят под строительство нового здания американской дипмиссии целый квартал в центре Кишинева, где ранее находился Республиканский стадион.

Об этом указано в законопроекте, подготовленном для утверждения правительством Молдовы.

Согласно сопроводительной записке к законопроекту, посольство США в Молдове обратилось еще 27 декабря 2017 года к молдавским властям с просьбой о предоставлении нового участка для расширения своего здания.

Сразу после этого, посольство США подтвердило информацию, сообщив, что «переговоры по приобретению нового земельного участка находятся в самом разгаре».