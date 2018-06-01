FLASH: Правящий режим Плахотнюка проиграл на выборах мэра Кишинева
В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.
Согласно предварительным данным по результату подсчета 81,7 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,01 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,99 % избирателей.
Известно, что изначально в выборах мэра Кишинева фаворитами олигарха и владельца правящей Демпартии Владимира Плахотнюка - проигравшая в первом туре Сильвия Раду и Ион Чебан.
| Версия для печати
Похожие новости
ВЛАСТЬ
Полиция штрафует за протест против повышения цен на топливо ...Просмотров: 19706
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО