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FLASH: Правящий режим Плахотнюка проиграл на выборах мэра Кишинева

Опубликовано : 03 июнь 2018 г. 22:19 | Просмотров: 2254 | Категория: Top News, Власть

В ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным по результату подсчета 81,7 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,01 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,99 % избирателей.

Известно, что изначально в выборах мэра Кишинева фаворитами олигарха и владельца правящей Демпартии Владимира Плахотнюка - проигравшая в первом туре Сильвия Раду и Ион Чебан.




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