Проигравший кандидат партии Додона потратил за десять дней почти полтора миллиона леев на предвыборную агитацию ...

В период 23 мая - 1 июня кандидатом ПСРМ Ионом Чебаном только официально было потрачено 1 миллион 380 тыс. 924 лея, что в восемь раз превышает затраты победившего на выборах мэра Кишинева Андрея Нэстасе.

Об этом указано в финансовых отчетах, представленных ПСРМ и Партией Платформа DA в Центральную избирательную комиссию.

Согласно финансовому отчету, большинство средств Партия социалистов потратила на рекламу — 1 млн. 378 тыс. 605 леев. Из них, более 985 тысяч леев были направлены на телевизионную рекламу. Еще почти 198 тысяч - для онлайн-рекламы, 55,6 тыс. леев - на радиорекламу.

В этом же отчете указано, что на уличные панно было затрачено якобы всего лишь 87 тыс. леев (4400 евро) несмотря на то, что в Кишиневе отмечено обилие уличных панно именно в пользу Иона Чебана. Известно, что уличные баннеры стоят в среднем не менее 300 евро в месяц.

Финансовые отчеты Андрея Нэстасе указывают, что за этот период он потратил почти 180 тысяч леев.

Ранее уже сообщалось, что в ходе прошедшего 3 июня второго тура досрочных выборов мэра Кишинева поддержанный правящей Демпартией кандидат Партии социалистов Ион Чебан проиграл кандидату оппозиционной Партии DA («Достоинство и Правда») Андрей Нэстасе.

Согласно предварительным данным, после подсчета 100 % протоколов, Андрей Нэстасе набрал 52,57 % голосов. За Иона Чебана проголосовали 47,43 % избирателей.