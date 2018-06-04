Додон втайне утвердил заместителя Плахотнюка в должности посла Молдовы в США ...

Заместитель председателя ДПМ Кристина Балан уже готова к вручению верительных грамот президенту США, а все внутренние процедуры ее назначения уже были соблюдены.

Об этом Балан сообщила в соцсетях, поблагодарив «власти Молдовы» за ее назначение.

«Все процедуры, связанные с моим назначением, завершены. В ближайшее время я представлю верительные грамоты Дональду Трампу на посту посла Молдовы в США. Благодарю власти за оказанное мне доверие. В то же время я сообщила руководству ДПМ о решении приостановить членство в партии на время мандата», - написала Балан, бывшая до этого дня заместителем принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.

Сам Додон пока не сообщал о подписанном им указе, а также о причинах, побудивших его с первого раза согласиться с озвученной олигархом Плахотнюком кандидатурой.

Кристина Балан сменит на этом посту Аурела Чокоя, который, пробыв послом в США менее двух месяцев, ушел "по личным причинам", став советником по внешней политике президента в администрации Игоря Додона.

Ранее уже сообщалось, что назначенная послом Молдовы в США Кристина Балан замешана в ряде сомнительных сделок олигарха Владимира Плахотнюка, являясь его помощницей и вице-председателем принадлежащей ему Демпартии.

Ее имя стало особенно известным в связи с разоблачениями вокруг сделки о приобретении Плахотнюком за бесценок гостиницы «Кодру». 24 декабря 2008 года принадлежащая тогда государству гостиница была продана кипрскому офшору Daranian Holdings Limited. Кристина Балан была представительницей по доверенности этого офшора. Сообщалось, что конечным бенефициаром кипрского офшора Daranian Holdings Limited являлся Владимир Плахотнюк.

Позже, была совершена сделка, очень похожая на аферу, когда в 2010 году из уже перешедшей к Плахотнюку гостиницы «Кодру» в «американскую» компанию под руководством «американского» адвоката Плахотнюка – Валентина Гурвица, были выведены около 11,5 миллионов долларов.

Впоследствии, Счетная палата установила, что в результате сделки по продаже гостиницы «Кодру», государству был нанесен серьезный ущерб.