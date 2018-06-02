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В Бухаресте признают связь Плахотнюка с румынскими спецслужбами

Опубликовано : 04 июнь 2018 г. 17:58 | Просмотров: 2964 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Связь молдавского олигарха Владимира Плахотнюка со спецслужбами Румынии больше не может скрываться, а политический класс Румынии просто обязан это признать в условиях происходящих в Молдове перемен.

Об этом заявил ведущий популярного ток-шоу Jocurile Puterii («Властные Игры») Рареш Богдан на одном из влиятельных румынских телеканалов Realitatea входе обсуждения политической ситуации в Молдове после выборов мэра Кишинева.

«Сколько можно говорить впустую? За эфиром я вам расскажу и название спецслужб [Румынии], которые поддерживают Плахотнюка. Говорите прямо, кто поддерживал Плахотнюка. Это прикрывающая его спецслужба. Давайте говорить правду!», - обратился ведущий к своим приглашенным в студии, указав также и на связь вице-премьера Молдовы Юрия Лянкэ.

Ранее неоднократно сообщалось, что лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк обладает несколькими идентичностями в Румынии, что является невозможным без содействия спецслужб.




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