В Бухаресте признают связь Плахотнюка с румынскими спецслужбами ...

(ВИДЕО) Связь молдавского олигарха Владимира Плахотнюка со спецслужбами Румынии больше не может скрываться, а политический класс Румынии просто обязан это признать в условиях происходящих в Молдове перемен.

Об этом заявил ведущий популярного ток-шоу Jocurile Puterii («Властные Игры») Рареш Богдан на одном из влиятельных румынских телеканалов Realitatea входе обсуждения политической ситуации в Молдове после выборов мэра Кишинева.

«Сколько можно говорить впустую? За эфиром я вам расскажу и название спецслужб [Румынии], которые поддерживают Плахотнюка. Говорите прямо, кто поддерживал Плахотнюка. Это прикрывающая его спецслужба. Давайте говорить правду!», - обратился ведущий к своим приглашенным в студии, указав также и на связь вице-премьера Молдовы Юрия Лянкэ.

Ранее неоднократно сообщалось, что лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк обладает несколькими идентичностями в Румынии, что является невозможным без содействия спецслужб.