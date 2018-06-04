Додон потратил почти три миллиона леев на организацию концерта Киркорова в своем селе ...

Об этом заявил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала TV8.

«Додон делает «День клубники» 10 июня с Филиппом Киркоровым. 70-80 тысяч евро - гонорар Киркорова, 30-40 тысяч евро сцена-звук, самолет, выходим в 130 тысяч евро», - сообщил Усатый.

В этой связи он отметил, что Додон тратит только на организацию концерта почти три миллиона леев, в условиях когда в этом же селе ремонт детсада можно было сделать лишь за счет гранта правительства Румынии в размере одного миллиона леев.

По мнению Ренато Усатого, расходы Додона явно не соответствуют его же увещеваниям, согласно которым «ему родители помогают, всем селом собирают торбу с брынзой, с вином, с кефиром, чтобы Игораш не умер с голоду».

Неделей ранее, занимающий должность президента Игорь Додон помпезно объявил о том, что 10 июня в его родном селе «под эгидой президента» пройдет Фестиваль клубники и меда. «По моему приглашению в фестивале примет участие известный российский певец, мой хороший друг Филипп Киркоров», - сообщил тогда Додон. Он пока не уточнял происхождение денег на организацию концерта Киркорова в молдавском селе.

В июле 2017 года, детсад села Садова, Каларашского района, был отремонтирован за счет гранта правительства Румынии в сумме около 1 миллиона леев. На церемонии открытия обновленного детского учреждения присутствовал и Додон.