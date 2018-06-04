Технология тоталитаризма партии Плахотнюка ...

(DOC) Правящая в Молдове Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка приступила к максимальной идеологической обработке населения и вмешательстве в личную жизнь избирателей перед грядущими парламентскими выборами.

Агентству OMEGA предоставлено «руководство», распространенное от имени генерального секретаря ДПМ Константина Ботнаря среди руководителей районных филиалов ДПМ по созданию секторов и микро-секторов для проведения агитационной работы с населением.

Из документа видно, что для партийной работы ДПМ использует материалы государственных структур с персональными данными избирателей.

Как указано в документе, для создания секторов необходимы: карта населенного пункта, список избирателей, список советников и кандидатов в местные советники, список членов партии.

«Председатель партийной организации получает в примарии список избирателей на данном избирательном участке, а в кадастровой службе - карту населенного пункта», - говорится в «руководстве».

Впоследствии, из жильцов микро-сектора выбираются 3-5 человек, ответственных за этот участок.

Обращает на себя внимание, что обязан знать об избирателях «ответственный за микро-сектор».

«Ответственный за микро-сектор должен очень хорошо знать проживающих в нем людей, знать о людях абсолютно всё:

- дату рождения, брака, другие памятные даты;

- телефон домашний и мобильный, электронный адрес;

- имеет ли работу, где работает;

- сколько имеет детей, кто и где находится;

- какие личные проблемы имеет;

- какие имеет положительные и негативные черты;

- какие имеет пожелания;

- кем являются его родственники, где проживают и работают;

- что ест и что пьет;

- кто имеет на него влияние;

- какие проблемы на участке и в населенном пункте его беспокоят;

- какие его политические взгляды;

- поддерживает или голосует ли за ДПМ?

- что смотрит по ТВ, какие книги и газеты читает а также другие данные, благодаря которым этот человек, возможный избиратель, может быть убежден примкнуть или поддержать, а в конце концов проголосовать за ДПМ», - отмечается в документе.

В этом «руководстве» для местных «князьков» Демпартии указано также, что «все это необходимо выполнять немедленно, чтобы в период избирательной кампании было понятно, где и что необходимо сделать, какие действия и с какими категориями людей необходимо дополнительно проработать. Какие меры необходимо принять, чтобы избиратели осознали идею, то именно ДПМ является партией, в которую можно верить».

В следующих выпусках мы предоставим другие данные из официальной переписки руководства ДПМ, указывающие на привлечение госслужащих для решения партийных задач ДПМ.