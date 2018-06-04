Суд признал победу Николая Григоришина на выборах мэра Бельц ...

Решение о признании мандата нового мэра Бельц Николая Григоришина было принято 4 июня и направлено для утверждения в Центральную избирательную комиссию.

Как сообщает пресс-служба «Нашей партии», выдвиженец от этой партии, мэр Николай Григоришин поблагодарил бельчан за оказанное доверие, отметив, что продолжит планы, намеченные Ренато Усатым.

Секретарь ОИС Бэлць №2 Ирина Сердюк отвечая на вопросы журналистов проинформировала, что суд вынес решение с правом его обжалования в течение трёх дней, уточнив, что «выборы в муниципии признаны действительными и, начиная с сегодняшнего дня, г-н Григоришин может приступить к обязанностям примара мун. Бэлць».

На заседании суда присутствовали электоральные конкуренты Елена Грицко и Олег Топольницкий.