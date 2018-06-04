Партия Плахотнюка пытается «замять» скандал со штрафом за наклейку против повышения цен на топливо ...

Спустя три дня после протеста автомобилистов в связи с необоснованным повышением цен на топливо, правящая в Молдове Демпартия пытается переложить ответственность за репрессии в отношении протестующих на полицейских.

Во вторник, накануне намеченной на 6 июня повторной акции протеста, первый вице-председатель ДПМ, премьер-министр Павел Филип демонстративно возмутился фактом наказания водителя за надпись на автомобиле «Я против повышения цен на топливо».

Обратив внимание МВД, Филип даже вспомнил про свободу выражения, которую, по его мнению, «никто не отменял».

Сразу после этого, молчавший три дня другой член ДПМ, глава МВД Александр Жиздан внезапно заявил, что указаний наказывать водителей, которые протестовали против повышения цен на горючее, не было.

«Я не вижу никаких оснований для наказания, и в законодательстве нет положения, предусматривающего наказание за подобное. Я попрошу ГИП дать уточнения по этому случаю. Хочу отметить, что никто из водителей автомобилей с наклейками не будет наказан», – заявил Жиздан, пообещав провести по этому поводу внутреннее расследование.

В то же время, Жиздан не уточнил на каком основании будут отменены выписанные полицейскими протоколы о нарушениях.

Ранее уже сообщалось о возмутительных действиях полицейских, оштрафовавших водителя автомобиля, на заднем стекле которого была наклейка «Я против повышения цен на топливо». Тогда, полицейские безапелляционно посчитали такую наклейку «несанкционированной рекламой».