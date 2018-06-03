Покровителю Плахотнюка в ранге посла США грозит высылка из страны ...

Посол США в Германии Ричард Гренелл вызван в МИД Германии для объяснений в связи с рядом заявлений, расцененных, как вмешательство во внутренние дела ФРГ.

После того, как несколько недель назад Гренелл потребовал от немецких компаний покинуть Иран, теперь он обвинен немецкими политиками в нарушении протокола во время интервью для издания Breitbart London, в котором он заявил о стремлении укрепить позиции консерваторов по всей Европе.

Гренелл в интервью правопопулистской платформе Breitbart London призвал к укреплению консервативных и антимигрантских сил в Европе.

Как сообщает телеканал N-TV, «Левые» Германии и экс-глава СДПГ Мартин Шульц считают, что поведение американского посла является беспрецедентным для дипломата, поэтому он должен быть немедленно отстранен от должности и выслан из страны.

По его словам, вместо того, чтобы проявлять нейтральное отношение к стране пребывания, «посол США действует как представитель политического движения». «Если бы немецкий посол в Вашингтоне заявил, что он находится там, чтобы укрепить позиции демократов, его бы немедленно выкинули из США», - добавил Мартин Шульц.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии, выступая в Берлине, после встречи с коллегами из Венгрии, тут же вынужден был отвечать на вопрос о Гренелле:

«По меньшей мере, он не знает, о чём речь, что в данном случае, кстати, тоже характеризует происходящее. Я, конечно, заметил это заявление, включая критику, которое оно вызвало. Тут много есть, чего обсудить, и в этой связи хорошо, что посол как раз завтра должен прийти в министерство к господину Михаэлису. И мы обсудим там то, что следует обсудить», - заявил глава МИД ФРГ

Сам же посол США расценил в своем Твиттер-канале, как «смехотворную» мысль о том, что он намерен напрямую поддерживать каких-то европейских политиков. Греннел призвал не вкладывать в его слова дополнительный смысл, а также настаивает на том, что просто продолжал мысль Трампа: о молчаливом большинстве, которое будучи отвергнуто политическими элитами, на наших глазах пробуждается.

В Молдове Ричард Греннел стал известен после вышедшей в издании Observer статьи американского эксперта в области безопасности Дж.Шиндлера «Почему посол США в Германии защищал торговца людьми?».

Статья описывает сомнительную связь между олигархом Владимиром Плахотнюком и новым послом США в Германии Ричардом Греннелом. Связь между ними была отмечена еще летом-осенью 2016 года, когда нынешний посол поставил под сомнение обвинения в причастности Плахотнюка к краже миллиарда долларов, выдавая его в качестве «находящейся под ударом Кремля про-западной фигуры».

«Если посол Греннел защищал Плахотнюка за деньги, тогда американские граждане заслуживают знать, за сколько и от кого», - написал в своей статье Дж.Шиндлер.