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Филип Киркоров споёт за похлёбку у Додона в селе

Опубликовано : 06 июнь 2018 г. 10:45 | Просмотров: 1710 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон заверяет, что один из самых дорогих российских певцов Филип Киркоров споёт бесплатно на организованном Додоном сельском торжестве, а питание ему будет обеспечено в доме у Додона.

«Киркоров приезжает, как гость, бесплатно, а кушать будет у меня дома в Садова», - заявил Додон, отвечая в среду на вопрос о происхождении денег на оплату концерта Киркорова на сельском стадионе в его селе.

Додон уточнил также, что Киркоров приедет на полдня, а платы за поселение не будет.

В то же время, известно, что на организованный «под эгидой президента» по поводу «Фестиваля клубники и меда» концерт с участием Филипа Киркорова будет потрачено не менее 130 тысяч евро (около 3 миллионов леев). Из них, не менее 70-80 тысяч евро составляет гонорар Киркорова. Еще около 40 тысяч евро обойдутся затраты на сцену и самолет для певца.

Эти затраты Додона серьезно контрастируют с условиями жизни в родном селе Додона, где даже детский садик смогли отремонтировать лишь благодаря гранту правительства Румынии, выделившего для этих нужд около 1 миллиона леев.

Неделей ранее, занимающий должность президента Игорь Додон помпезно объявил о том, что 10 июня в его родном селе «под эгидой президента» пройдет Фестиваль клубники и меда.




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