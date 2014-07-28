Семья президента Молдовы обзавелась бизнесом в Крыму ...

Такое заявление сделал бывший депутат молдавского парламента Александр Петков на своей странице в сети facebook. «Извините, не смог досмотреть очередной "выход к своей прессе" Додона. А он там рассказал о недавно появившемся бизнесе своего брата в Крыму?», - поинтересовался экс-депутат.

Александр Додон является не только родным братом президента, но и его ближайшим соратником. Он неоднократно избирался в руководящие органы подконтрольной своему брату Партии социалистов. Кроме того, Александр Додон регулярно сопровождает Игоря Додона в ходе его иностранных визитов – например, на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Игорь Додон, избранный президентом Республики Молдова 13 ноября 2016 года, уже через сутки заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, что Крым «является фактически российским». Год спустя он подтвердил, что «не менял своей позиции» и посетовал на то, что молдавские власти «боятся рискнуть» признать присоединение Крыма к Российской Федерации. Возможно, именно этим обуславливается тот факт, что молдавского президента практически не приглашают с визитом в Украину.