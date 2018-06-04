Назначенец Додона приступила к борьбе с Россией ...

Вице-председатель Демпартии Кристина Балан, назначенная президентом Игорем Додоном в качестве посла Молдовы в США, обратилась с призывом к американским властям положить конец «российскому доминированию».

Об этом она написала в своей статье на сайте аналитического центра Atlantic Council. Сразу же после подписания Додоном указа об ее назначении в качестве посла.

«Нам необходимо укрепить наше сотрудничество, чтобы помешать поведению, в частности, России, армия которой находятся в Приднестровском регионе. Наши граждане остаются объектами массивной пропаганды, восхваляющей Россию и атакующей США и ЕС. Будьте уверены, это преднамеренные попытки России сорвать интеграцию Молдовы на Западе», - пишет Балан.

В этой связи, обращаясь к США, Балан перечислила «заслуги» Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. По мнению посла, правительство ДПМ укрепляет верховенство права и продолжает бороться с коррупцией. Однако, как утверждает она, этих «успехов», Демпартии удалось добиться вопреки давлению со стороны РФ, «которая желает, чтобы эти реформы провалились, а Молдова вернулась в состав Российской империи».

Ранее уже сообщалось, что вице-председатель ДПМ Кристина Балан была втайне утверждена Игорем Додоном, подписавшим президентский указ об ее назначении. В среду, Додон сообщил, что этот указ был подписан им осознанно, а в политической принадлежности нового посла в США «нет никакой проблемы».