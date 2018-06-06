Посол США обвинил молдавских политиков в спекуляции на тему геополитики ...

Глава дипмиссии США в Молдове Джеймс Петтит призвал молдавских политиков понять, что на выборах многое зависит не только от геополитики, но и «от других факторов».

Об этом посол заявил, выступая в эфире общественной телерадиокомпании ”Moldova-1”, размышляя на тему прошедших выборов мэра Кишинева и предстоящих парламентских выборов.

«Думаю, что для граждан Молдовы геополитика не играет такой важной роли», - подчеркнул Дж.Петтит, отметив, что несмотря на это «время от времени, заметна определенная манипуляция политиков на тему геополитики с целью повлиять на результаты выборов».

В этой связи он считает, что «наиболее важной целью для всех граждан является улучшение качества жизни, рост экономического благосостояния». «Поэтому, акцент на геополитику не должен играть такую большую роль», - резюмировал посол США в Молдове Джеймс Петтит.

В то же время, менее недели назад вице-председатель ДПМ Кристина Балан, назначенная Игорем Додоном послом в США, в своей первой статье, посвященной вступлению в должность, призвала США поддержать Молдову в противостоянии с Россией.

«Нам необходимо укрепить наше сотрудничество, чтобы помешать поведению, в частности, России, армия которой находятся в Приднестровском регионе. Наши граждане остаются объектами массивной пропаганды, восхваляющей Россию и атакующей США и ЕС. Будьте уверены, это преднамеренные попытки России сорвать интеграцию Молдовы на Западе», - пишет Балан в своей статье на сайте аналитического центра Atlantic Council.