Асфальт Плахотнюка оказался банальной щебенкой «до первого дождя» ...

Как сообщает телеканал BTV, наглядный пример предвыборного шарлатанства Плахотнюка можно наблюдать в селе Бэдичаны, Сорокского района, где в рамках этой «национальной программы», на которую выделено 1 млрд 600 млн леев, сельская дорога засыпается щебнем и малузой.

Местные власти подтвердили журналистам, что дороги будут отремонтированы не капитально, а лишь «в белом варианте».

Ранее уже сообщалось, что еще в феврале Плахотнюк объявил о том, что в этом году будет отремонтировано около 1200 километров сельских дорог. О запуске своей программы «Хорошие дороги для Молдовы» олигарх объявил на брифинге, организованном после еженедельного заседания правящей партии.

Тогда, Плахотнюк отметил, что это самый амбициозный инфраструктурный проект с момента провозглашения независимости, поэтому он очень сложный и требует серьезного политического участия в поддержке правительственной команды.

Более того, по словам Плахотнюка, проект будет расширен со следующего года и включит также районные дороги.

Спустя несколько дней после заявления олигарха, правительство объявило, что выделило под эту программу необходимые средства - 1 млрд 600 млн леев. Деньги будут выделены из Дорожного фонда - 500 млн леев, а также 1,1 млрд леев - из госбюджета.