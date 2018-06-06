Асфальт Плахотнюка оказался банальной щебенкой «до первого дождя»
(ВИДЕО) Предвыборное обещание лидера правящей Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка оказалось враньем за счет налогоплательщиков.
Как сообщает телеканал BTV, наглядный пример предвыборного шарлатанства Плахотнюка можно наблюдать в селе Бэдичаны, Сорокского района, где в рамках этой «национальной программы», на которую выделено 1 млрд 600 млн леев, сельская дорога засыпается щебнем и малузой.
Местные власти подтвердили журналистам, что дороги будут отремонтированы не капитально, а лишь «в белом варианте».
Ранее уже сообщалось, что еще в феврале Плахотнюк объявил о том, что в этом году будет отремонтировано около 1200 километров сельских дорог. О запуске своей программы «Хорошие дороги для Молдовы» олигарх объявил на брифинге, организованном после еженедельного заседания правящей партии.
Тогда, Плахотнюк отметил, что это самый амбициозный инфраструктурный проект с момента провозглашения независимости, поэтому он очень сложный и требует серьезного политического участия в поддержке правительственной команды.
Более того, по словам Плахотнюка, проект будет расширен со следующего года и включит также районные дороги.
Спустя несколько дней после заявления олигарха, правительство объявило, что выделило под эту программу необходимые средства - 1 млрд 600 млн леев. Деньги будут выделены из Дорожного фонда - 500 млн леев, а также 1,1 млрд леев - из госбюджета.
| Версия для печати
|Код видео: