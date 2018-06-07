Одного из лидеров партии Додона призвали признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации ...

Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча обвинен в том, что преднамеренно выступает с критикой LGBT-сообщества, пытаясь таким образом скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Об этом накануне заявил в эфире телеканала JurnalTV лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Как утверждает Усатый, именно принадлежность Бэтрынчи к сексуальному меньшинству определила его назначение в должности ответственного за внешнеполитические связи в Партии социалистов.

«Меня не волнует ориентация Бэтрынчи, меня раздражает то, что они дурачат целую страну. Вы либо признайте этот факт, либо не дурачьте страну», - подчеркнул Ренато Усатый.

В ответ на эти обвинения со стороны Усатого, Батрынча обвинил его в приверженности унионизму и беспринципности.

Примечательно, что в мае прошлого года глава ассоциации ”GenderDoc-M”, Анжела Фролова объявила, что в рядах выступающей против гей-парадов Партии социалистов есть и гомосексуалисты. «Игорь Додон в качестве политика выступает с обвинениями в наш адрес. Но в его партии есть гомосексуалисты. Я их лично знаю, Игорь Додон их знает», - заявила тогда Фролова, не уточняя имен.