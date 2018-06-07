Мэр Бачоя сообщил об угрозе жизни со стороны депутата ДПМ Константина Цуцу ...

Примар утверждает, что ране проходивший по делу об убийстве депутат от ДПМ Константин Цуцу, а также местные советники от ДПМ и от Партии социалистов оказывают на него давление. Таким образом, говорит Виталие Шаларь, от этого страдают не только он и его семья, но и жители коммуны Бэчой, которые выразили свой свободный голос на местных выборах 2015 года.

Виталие Шаларь отметил на пресс-конференции в IPN, что после того, как его избрали примаром, он распорядился сформировать группу, которая расследовала незаконные сделки, совершенные бывшим руководством населенного пункта. Тогда был обнаружен целый ряд нарушений при распределении десятков земельных участков, которые фактически были предназначены для молодых семей в Бэчой. В результате полученных данных были уведомлены правоохранительные органы. Впоследствии, секретарь Совета, которая подписала все решения о выделении земельных участков, и которая была отстранена от должности, вступила в ДПМ. По его мнению, чиновница предприняла этот жест, чтобы обеспечить себе защиту в деле, по которому она проходила. По словам примара, это подтверждается и тем фактом, что в апреле этого года секретарь была оправдана первой инстанцией, которая даже не запретила ей занимать государственные должности.

Виталие Шаларь отметил, что, хотя окончательного решения пока нет, так как то, которые было принято первой инстанцией, было оспорено в апелляционном суде, советники от ДПМ и ПСРМ созвали заседание Совета и решили восстановить секретаря в должности. По словам примара, заседание было созвано незаконно и завершилось скандалом.

Примар коммуны Бэчой сказал, что недавно у него состоялся разговор с депутатом Константином Цуцу, который потребовал у него должности заместителя примара и секретаря Совета. По его мнению, ДПМ хочет „захватить примэрию коммуны Бэчой”, а эти действия проходят накануне парламентских выборов, которые должны состояться осенью. По словам примара, ставка состоит в одномандатном округе, который предстоит образовать в Бэчое.

Виталие Шаларь сказал также, что восемь уголовных дел, которые были возбуждены против него, являются ничем иным, как давлением на него. Примар подготовил несколько обращений к международным организациям, а также к посольству США и посольствам других аккредитованных государств в Кишиневе. Примар попросил защиты и у правоохранительных органов, хотя он говорит, что не доверяет им. „Я беспокоюсь за свое здоровье и жизнь, а также моей семьи, моих детей. Все эти действия представляют собой реальную опасность”, - отметил примар.

В свою очередь, депутат Константин Цуцу полностью отверг обвинения примара Бачоя, откуда родом Цуцу, и посоветовал ему «обратиться в полицию или в прокуратуру». Известно, что покровительство депутату Цуцу в прокуратуре и судах обеспечивает родственник олигарха Владимира Плахотнюка Дорин Дамир. Полиция также предпочитает не обращать внимание на любые правонарушения, в которых каким-то образом замешан Константин Цуцу.