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Уволенный за уголовное преступление чиновник нашелся в партии Плахотнюка

Опубликовано : 08 июнь 2018 г. 19:01 | Просмотров: 1717 | Категория: Власть
Уволенный за уголовное преступление чиновник нашелся в партии Плахотнюка

Спустя несколько лет после загадочного решения Верховного суда по оправданию уволенного из Минобразования чиновника, нашлось и объяснение подобному «беспристрастному» решению юстиции.

Валентин Круду, который будучи фигурантом уголовного дела, был уволен с должности руководителя главного управления доуниверситетского образования Минобразования, стал одним из лидеров Кишиневской организации принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку правящей Демпартии.

Круду можно было заметить в сюжетах принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга о прошедшем в четверг мероприятии ДПМ по принятию десятков новых членов в ряды этого формирования.

В 2012 году министр просвещения Майя Санду подписала указ об увольнении Круду, так как он был фигурантом уголовного дела, возбужденного генпрокуратурой.

Тогда, Круду был вовлечен в скандал, связанный с злоупотреблением служебным положением в проекте ЮНИСЕФ по реформе жилой системы ухода за детьми и развития образования, что и стало предметом уголовного дела.

«Круду в сговоре с главой Управления финансов Собарь, используя свое служебное положение, незаконно, в своих интересах, наняли этого человека (любовница Собарь – прим. ред.) в качестве финансового ассистента и она незаконно получила эти 80 000 леев», - рассказала Майя Санду в интервью Radio Europa Liberă.

Спустя три года, известные своей причастностью к клану Плахотнюка судьи Верхового суда Стерниоалэ, Клевадэ и Друцэ вынесли решение об оправдании Круду, о выплате ему остаточной заработной платы и морального ущерба.

По этому поводу тогдашний министр просвещения Майя Санду на своей страничке в фейсбук написала: «С сегодняшнего дня у нас новый/старый сотрудник – Валентин Круду. «Благодарим» Фемиду за то, что вернула его… «Благодарим» прокуратуру за то, что прекратила дело, по которому Круду обвинялся в выдаче зарплаты (в течение 1,5 года) из фонда проекта, проводимого при международной поддержке, человеку, который ни дня не проработал в этом проекте. «Благодарим» Минтруда за то, что не осмелился начать разработку нового Трудового кодекса, который исключил бы случаи злоупотребления служебным положением».


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