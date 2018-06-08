Юрий Мунтян призвал граждан США не уподобляться тем, кого они же презирают ...

Комментируя сомнительное решение молдавского правительства отдать под строительство зданий посольства США на месте руин Республиканского стадиона, Юрий Мунтян призвал американских дипломатов отказаться от этой затеи и «показать нам, гражданам Республики Молдова, что может быть и по-другому».

В опубликованном в социальной сети тексте Юрий Мунтян назвал молдавскую власть «септуагинтуальной мерзостью», а её решение – «щенячьим жестом провинциального верноподданичества».

Политик отмечает, что ситуация с предоставлением посольству США квартала в центре Кишинёва выглядит особенно нелепо потому, что мнение жителей города было показательно проигнорировано. Даже в местном совете не рассматривалось это решение. Надо отметить, что свой пост Юрий Мунтян опубликовал в качестве ремарки к публикации профессора Марка Ткачука, опубликованной в соцсетях под заголовком «Мальчик пришёл на Запад».

«Ситуация с предоставлением Посольству США квартала Республиканского стадиона - пусть и сильно разрушенной, но, действительно, священной достопримечательности города для нескольких поколений – и, в этой связи, отношение к самим жителям Кишинёва напоминает мне несколько школьных сюжетов из курса истории. Ниже приведу лишь два, но, как мне кажется, наиболее красноречивых…

1) Строительство укреплённого лагеря, воюющей или победоносной римской армией (а они у них все были укреплёнными, по законам Рима). Мнение местного населения, по определению, не требовалось.

2) Возведение либо перестройка крупными феодальными сеньорами рассчитанных на долгую осаду замков в целях обеспечения безопасности от других сеньоров или иностранных захватчиков (вроде викингов или мадьяр, как это было в Европе в X-XI вв.), а главное - от местного населения, мнение которого, тем более, было не важным и даже не интересным…

Мне могут возразить. Разумеется, уже слышу! Дескать, некоторые из этих лагерей и замков в дальнейшем превратились в «полюсы развития», замечательные города и даже мегаполисы, благополучно и образцово существующие и поныне, такие как Лондон, Кёльн, Аугсбург, Страсбург, Бранденбург и многие другие!

Отвечаю. Да! Но у нас уже есть ГОРОД и ГОРОЖАНЕ, они же ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА! Мнение, которых является истиной в последней инстанции по Конституции, Закону о местном публичном управлении и Законе о статусе муниципия Кишинёв.

Вы будете смеяться, но если бы Посольство США «переезжало», например в Бачой или в Гратиешты, это было бы немыслимо без, как минимум, решения местного совета. И это правильно!

И в заключение. Если для местной септуагинтуальной мерзости, называющей себя властью, это обычный щенячий жест провинциального верноподданичества, то для СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ это явная демонстрация силы и господства, причём демонстрация не рефлекторная, а тщательно отрефлексированная! И это понимают ВСЕ!

Но зачем!? ЗАЧЕМ!? Зачем уподобляться тем, кого вы презираете, но с кем Вам приходится общаться по долгу не вечной и не бесконечной службы!?

Я понимаю, что Вы не обязаны ничего и никому доказывать, ни себе, ни, тем паче, кому бы то ни было ещё! И не надо доказывать! Просто покажите нам, ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, что может быть и по-другому!», - написал Юрий Мунтян в соцсетях.

Ранее стало известно, что власти Молдовы выделят под строительство нового здания американской дипмиссии целый квартал в центре Кишинева, где ранее находился Республиканский стадион.

Об этом указано в законопроекте, подготовленном для утверждения правительством Молдовы.

Согласно сопроводительной записке к законопроекту, посольство США в Молдове обратилось еще 27 декабря 2017 года к молдавским властям с просьбой о предоставлении нового участка для расширения своего здания.

Сразу после этого, посольство США подтвердило информацию, сообщив, что «переговоры по приобретению нового земельного участка находятся в самом разгаре».