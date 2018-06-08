КСТР обязывает телеканалы и радио бесплатно рекламировать проект Плахотнюка ...

Координационный совет по телевидению и радио оформил в виде «рекомендации» телеканалам и радиостанциям решение бесплатно размещать ролики, которые продвигают идею правящей Демпартии по строительству Arena Chișinău.

Это решение КСТР было принято по запросу министерства просвещения, культуры и исследований.

По мнению члена КСТР Татьяны Бурага, с предложением министерства необходимо согласиться, поскольку ролики «не только информируют общество о положительных моментах будущего комплекса, но и продвигают здоровый образ жизни».

В свою очередь, председатель КСТР Драгош Викол отметил, что «ролики рассказывают об известных личностях, которые добились значительных успехов в спорте, стимулируя молодежь заниматься спортом».

В итоге, КСТР принял единогласное решение, которое «рекомендует» вещателям бесплатно размещать пять рекламных роликов с целью продвижения проекта Arena Chișinău с 11 июня до 15 декабря, в разгар избирательной кампании.

Примечательно, что проект Arena Chișinău был разработан Демпартией, а идея принадлежит родственнику олигарха Владимира Плахотнюка - Дорином Дамиром. Дамир известен, как владелец так называемой федерации боев и шоу K-1, которая является «прикрытием» для военизированных подразделений Плахотнюка, а бойцы этой «федерации» неоднократно были замешаны в преступных разборках и охране пропагандистских акций Демпартии.

Последним скандалом, в котором замешан Дамир, является совершенное членами его «федерации» зверское избиение со смертельным исходом в одном из ночных клубов столицы. Известно, что полиция и прокуратура пытались скрыть сам факт преступления только благодаря тому, что в нем замешаны бойцы этой «федерации». Сам же Дамир поспешил отречься от своих бойцов.

Сам проект был анонсирован лидером ДПМ, олигархом Владимиром Плахотнюком 13 марта, а его строительство запланировано на землях Ставченского колледжа в рамках государственно-частного партнерства. Обращает на себя внимание, что из всей выводимой площади в 70 га, на строительство самого здания потребуется не более 15 га, а остальная земля будет использована «для расширения инфраструктуры проекта».

В течение 10 дней законопроект об изменении назначения земли был не только зарегистрирован, но и проголосован 23 марта сразу в двух чтениях. Позже, без особых дискуссий, документ был подписан и занимающим должность президента Игорем Додоном.

Общественники отмечают, что закон был принят с нарушением процедур: без внесения в предварительную повестку заседания правительства, без публичных консультаций и даже без согласования с министерствами. Это постановление предусматривает, что для реализации проекта Arena Chișinău будет создана фирма, на счета которой государство переведет около 200 млн леев: половину в этом году и вторую половину — в следующем. Эти деньги должны составить 25% общей суммы инвестиций в проект.

Проект практически сразу стал скандальным. Французская компания-автор проекта Дюнкерк Арены во Франции обвинила демократов в том, что они без разрешения использовали в своей презентации видео французского проекта.

Кроме того, вывод 70 гектаров из категории земель сельхозназначения не предусматривал возмещение государству почти 90 млн леев ущерба.