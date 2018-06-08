Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов ...

Особое внимание уделено формированию каталога новостроек, на которых сегодня останавливают свое внимание люди с разумным подходом к инвестированию, желающие иметь не только крышу над головой, но и гарантии того, что при необходимости жилье можно будет выгодно перепродать. Все доступные объекты города собраны в единую базу и их насчитывается уже 217: пользователям остается лишь просмотреть грамотно представленную информацию, сравнить предложения между собой.

Собираясь купить квартиру в Кишиневе в новостройке, можно с помощью сервиса Flatfy быстро сориентироваться в сегменте за счет использования фильтров. Они позволяют сразу же указать не только подходящий для проживания район, класс комплекса и приемлемую стоимость, но и период введения в эксплуатацию. На сайте присутствуют как уже готовые дома, так и те, что находятся в процессе возведения и будут запущены лишь в 2019-2020 годах. Последние представляют интерес там, где нет необходимости в оперативном решении задач, зато присутствует желание сэкономить денежные средства. Чтобы потребителям было легче определиться с выбором, на площадке размещены сведения не только о недвижимости, но и о самих застройщиках, их показателях присутствия в отрасли.

Сервис Flatfy является международным с присутствием в 37 странах, при этом для пяти государств приготовлены каталоги новостроек, а Молдова находится в их числе. В онлайн-каталог Flatfy.md, запущенный в октябре прошлого года, на сегодняшний день включено 253 предложения по первичному рынку жилья. Во всех представленных комплексах уже можно приобретать квартиры непосредственно от застройщиков. Доступ ко всей информации открывается на русском и румынском языках на бесплатной основе как с компьютерных, так и с мобильных устройств, в том числе и с тех, что функционируют на основе Android. Со смартфонов и планшетов посредством удобного приложения можно еще и составлять маршрут к понравившемуся объекту. Ежемесячно портал посещает порядка 11 тыс. человек.

Сервис постоянно работает над своим улучшением, проводит опросы для улучшения системы взаимодействия с пользователями. В ближайшем будущем представленные на нем новостройки будут дополнены аэро-облетами в формате 360о, которые уже реализованы для казахстанского каталога. Пример такого осмотра с высоты птичьего полета можно увидеть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=I8tGg9pE45I.