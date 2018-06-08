МЕНЮ
Twitter
﻿ 62
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09.06.2018  

Саммит G7 закончился разногласиями Евросоюза с США

09.06.2018  

FLASH: В Кишиневе начался снос бывшего кинотеатра «Гаудеамус»

09.06.2018  

Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

09.06.2018  

КСТР обязывает телеканалы и радио бесплатно рекламировать проект Плахотнюка

09.06.2018  

Юрий Мунтян призвал граждан США не уподобляться тем, кого они же презирают

08.06.2018  

Уволенный за уголовное преступление чиновник нашелся в партии Плахотнюка
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

Опубликовано : 09 июнь 2018 г. 18:59 | Просмотров: 166 | Категория: Бизнес
Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

Приобретение квартиры в Кишиневе теперь стало гораздо проще в свете запуска работы сервиса Flatfy.md. В его рамках представлены первичный и вторичный рынки недвижимости в тщательно структурированном и удобном для мониторинга виде.

Особое внимание уделено формированию каталога новостроек, на которых сегодня останавливают свое внимание люди с разумным подходом к инвестированию, желающие иметь не только крышу над головой, но и гарантии того, что при необходимости жилье можно будет выгодно перепродать. Все доступные объекты города собраны в единую базу и их насчитывается уже 217: пользователям остается лишь просмотреть грамотно представленную информацию, сравнить предложения между собой.

Собираясь купить квартиру в Кишиневе в новостройке, можно с помощью сервиса Flatfy быстро сориентироваться в сегменте за счет использования фильтров. Они позволяют сразу же указать не только подходящий для проживания район, класс комплекса и приемлемую стоимость, но и период введения в эксплуатацию. На сайте присутствуют как уже готовые дома, так и те, что находятся в процессе возведения и будут запущены лишь в 2019-2020 годах. Последние представляют интерес там, где нет необходимости в оперативном решении задач, зато присутствует желание сэкономить денежные средства. Чтобы потребителям было легче определиться с выбором, на площадке размещены сведения не только о недвижимости, но и о самих застройщиках, их показателях присутствия в отрасли.

Сервис Flatfy является международным с присутствием в 37 странах, при этом для пяти государств приготовлены каталоги новостроек, а Молдова находится в их числе. В онлайн-каталог Flatfy.md, запущенный в октябре прошлого года, на сегодняшний день включено 253 предложения по первичному рынку жилья. Во всех представленных комплексах уже можно приобретать квартиры непосредственно от застройщиков. Доступ ко всей информации открывается на русском и румынском языках на бесплатной основе как с компьютерных, так и с мобильных устройств, в том числе и с тех, что функционируют на основе Android. Со смартфонов и планшетов посредством удобного приложения можно еще и составлять маршрут к понравившемуся объекту. Ежемесячно портал посещает порядка 11 тыс. человек.

Сервис постоянно работает над своим улучшением, проводит опросы для улучшения системы взаимодействия с пользователями. В ближайшем будущем представленные на нем новостройки будут дополнены аэро-облетами в формате 360о, которые уже реализованы для казахстанского каталога. Пример такого осмотра с высоты птичьего полета можно увидеть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=I8tGg9pE45I.


| Версия для печати



Похожие новости
БИЗНЕС
Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов ...

Просмотров: 172
Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков

Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков ...

Просмотров: 1313
Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве? ...

Просмотров: 2955
Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов ...

Просмотров: 4779
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого ...

Просмотров: 4679
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях ...

Просмотров: 14482
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 3777
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 23621
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 25526
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 5171
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

Путин не заметил Додона на Форуме в Санкт-Петербурге

Просмотров: 48885
Додон потратил только на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро

Додон потратил только на полет в Санкт-Петербург более 120 тысяч евро

Просмотров: 41532
Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану

Просмотров: 34650
Додон с нетерпением ожидает замены Рогозину

Додон с нетерпением ожидает замены Рогозину

Просмотров: 34527
Власти показали, для чего был зарегистрирован кандидат Шора на должность мэра Кишинева

Власти показали, для чего был зарегистрирован кандидат Шора на должность мэра Кишинева

Просмотров: 30512
Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Партия Додона обвинила Москву в своем грядущем провале на парламентских выборах

Просмотров: 29594
Чебан заявил о разрыве с Партией социалистов

Чебан заявил о разрыве с Партией социалистов

Просмотров: 23483
Полиция штрафует за протест против повышения цен на топливо

Полиция штрафует за протест против повышения цен на топливо

Просмотров: 23362
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 8352
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 12414
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 13730
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 10298
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 10130
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
КСТР обязывает телеканалы и радио бесплатно рекламировать проект Плахотнюка

КСТР обязывает телеканалы и радио бесплатно рекламировать проект Плахотнюка

08.06.2018  Уволенный за уголовное преступление чиновник нашелся в партии Плахотнюка
08.06.2018  Мэр Бачоя сообщил об угрозе жизни со стороны депутата ДПМ Константина Цуцу
08.06.2018  Одного из лидеров партии Додона призвали признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации
ЛЮДИ
Юрий Мунтян призвал граждан США не уподобляться тем, кого они же презирают

Юрий Мунтян призвал граждан США не уподобляться тем, кого они же презирают

03.06.2018  Ткачук призвал правительство США отказаться от коррупционного предложения молдавских властей
02.06.2018  Автомобилисты вышли на протест против необоснованного роста цен на топливо
30.05.2018  Первый космонавт, совершивший выход в открытый космос, празднует свой день рождения
БИЗНЕС
Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

Flatfy.md – сервис для эффективного решения жилищных вопросов

29.03.2018  Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков
20.12.2017  Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?
13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
КРИМИНАЛ
Мэр Бачоя сообщил об угрозе жизни со стороны депутата ДПМ Константина Цуцу

Мэр Бачоя сообщил об угрозе жизни со стороны депутата ДПМ Константина Цуцу

29.05.2018  Преемник депутата Демпартии Константина Цуцу арестован по обвинению в зверском убийстве
28.05.2018  Обвиняемые в зверском убийстве кикбоксеры имеют непосредственное отношение к правящей Демпартии
27.05.2018  Бойцы контролируемого Плахотнюком клуба обвиняются в жестоком убийстве



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2018 (32)
Май 2018 (116)
Апрель 2018 (96)
Март 2018 (127)
Февраль 2018 (89)
Январь 2018 (84)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank