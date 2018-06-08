FLASH: В Кишиневе начался снос бывшего кинотеатра «Гаудеамус»
В субботу вечером начался снос незаконно приватизированного бывшего кинотеатра «Гаудеамус». Избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе призывает кишиневцев встать на защиту муниципальной собственности.
Нэстасе прибыл на место сноса сразу, как стало известно о начале сноса здания. К бывшему кинотеатру стянута спецтехника.
Избранный мэр Кишинева ведет прямую трансляцию в соцсетях и призывает гражданское общество противостоять незаконному приватизацию муниципальной собственности.
Полиция отказывается прийти на место происшествия и отреагировать на требование о прекращении сноса.
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