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Саммит G7 закончился разногласиями Евросоюза с США

Опубликовано : 09 июнь 2018 г. 23:53 | Просмотров: 415 | Категория: Мир
Саммит G7 закончился разногласиями Евросоюза с США

Попытки разрешить противоречия между президентом США Дональдом Трампом и шестью странами «Большой семерки» в ходе переговоров на саммите G7 в Квебеке провалились.

Как сообщает Би-би-си, разногласия касаются в основном вопросов торговли. Партнеры США возмущены недавним решением Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали. Противоречия между странами достигли такого размаха, что эксперты и политики заговорили о торговой войне.

Позиции США и шести других стран "Большой семерки" сильно расходятся и по другим вопросам, в том числе относительно Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном и урегулирования палестино-израильского конфликта.

Трамп покинул Квебек в субботу первым из лидеров G7 и за несколько часов до официального завершения саммита: он не остался на переговоры по проблеме изменения климата и экологии океанов.

Остается неясным, будет ли итоговое заявление, которое должно быть опубликовано в субботу, подписано всеми участниками переговоров.

Накануне саммита в Квебеке президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что итоговое заявление на саммите "Большой семерки" может быть подписано и без участия США.

"Президент США, возможно, не против изоляции, и мы тоже не против того, чтобы подписать соглашение шести стран", - сказал Макрон.

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Франция не будет подписывать совместное заявление лидеров стран G7, если США откажутся пойти на уступки в пошлинах на сталь, а также по вопросу о соглашении с Ираном и Парижском соглашении о климате.

Разногласия между Трампом и остальными лидерами шести стран "Большой семерки" выходят далеко за рамки торгового спора. Позиции Трампа и партнеров США не совпадают также по вопросам об изменении климата, отношениях с Ираном и палестино-израильском конфликте.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что о противоречиях нужно говорить открыто, не создавая ложного представления о согласии по всем вопросам. По ее словам, это более честный подход, чем делать вид, что все в порядке.

Некоторые лидеры стран G7 считают, что достижение определенного консенсуса все же возможно.

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий из Канады, Мексики и стран ЕС. По словам Трампа, пошлины призваны защитить американских производителей стали и алюминия.

В ответ Евросоюз объявил о введении пошлин на ряд американских товаров: от мотоциклов Harley-Davidson до виски. Канада и Мексика тоже пообещали ввести ответные пошлины.

Еще один пункт преткновения - вопрос о соглашении с Ираном. В начале мая Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и поручил американскому минфину восстановить санкции против Тегерана. Объявляя о выходе из соглашения, Трамп назвал сделку неполноценной по своей сути и неспособной предотвратить появление у Ирана ядерного оружия в скором будущем. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из сделки по иранскому атому, соглашение 2015 года продолжает действовать.

Возможное возвращение России в G8 - еще один вопрос, по которому мнения участников саммита, расходятся, хотя и не столь значительно.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, получивший пост главы правительства лишь несколько дней назад, выразил надежду на то, что Россия уже в ближайшем будущем будет снова допущена к форуму ведущих экономически развитых стран. Конте, для которого саммит в Канаде стал первой встречей "Большой семерки", оговорился, что не призывает к немедленной отмене санкций в отношении России.

Дональд Трамп перед началом саммита G7 в Квебеке заявил, что к встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию.

"Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью. Знаете, нравится вам это или нет, и это может быть политически некорректным, но нам надо тут управлять миром, и G7, которая раньше была G8, но выкинула Россию, должна принять Россию обратно. Нам нужна Россия за столом переговоров", - заявил Трамп.

Президент Франции Макрон, комментируя слова Трампа, сказал в пятницу, что условия, необходимые для возвращения России в G8, выполнены не были. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что пока что рано говорить о возвращении России в G8.

Саммит "Большой семерки" - ежегодная встреча лидеров Канады, США, Британии, Франции, Италии, Германии и Японии.

Главные вопросы на саммите G7 - экономические, но довольно часто переговоры "Большой семерки" рассматриваются как возможность принять решения по актуальным международным вопросам.

Форум ведущих экономически развитых стран с 1998 года представлял собой "восьмерку" с участием России, но в июне 2014 года из-за аннексии Россией Крыма участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 в 2014 году заявили, что не намерены заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины и Крыма.


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