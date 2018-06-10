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Галкин о концерте Киркорова у Додона: Филип, ты сошел с ума

Опубликовано : 10 июнь 2018 г. 10:37 | Просмотров: 5299 | Категория: Люди

(ВИДЕО) Эксцентричная перепалка бывшего и нынешнего мужей Аллы Пугачевой произошла на одном из конкурсов поп-музыки в Москве по поводу выступления Киркорова на концерте у Додона.

После того, как Филип Киркоров признался, что он летит в Кишинев «на фестиваль Клубники», Максим Галкин сказал ему: «Филип, ты сошел с ума!». Киркоров объяснил свое участие в концерте те, что он «от Додона».

Ранее уже сообщалось, что на организованный «под эгидой президента» по поводу «Фестиваля клубники и меда» концерт с участием Филипа Киркорова будет потрачено не менее 130 тысяч евро (около 3 миллионов леев). Из них, не менее 70-80 тысяч евро составляет гонорар Киркорова. Еще около 40 тысяч евро обойдутся затраты на сцену и самолет для певца.

Эти затраты Додона серьезно контрастируют с условиями жизни в родном селе Додона, где даже детский садик смогли отремонтировать лишь благодаря гранту правительства Румынии, выделившего для этих нужд около 1 миллиона леев.

Неделей ранее, занимающий должность президента Игорь Додон помпезно объявил о том, что 10 июня в его родном селе «под эгидой президента» пройдет Фестиваль клубники и меда.


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