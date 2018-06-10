Дональд Трамп отказался подписывать итоговый документ Саммита «Большой семерки» ...

Посредством Твиттера, президент США обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ложных заявлениях, сделанных на пресс-конференции, и заявил, что дал инструкцию представителю США инструкцию не подписывать коммюнике.

Как сообщает Radio France Internationale, первоначально американская делегация поддержала компромиссный итоговый документ из 28 пунктов, который мучительно обсуждался лидерами стран «Большой семерки».

Дональд Трамп досрочно покинул саммит из-за встречи с Ким Чен Ыном, и уже находясь в своем самолете, написал в твиттере: «Из-за неверных заявлений Джастина во время пресс-конференции, а также из-за того, что Канада налагает огромные пошлины на наших фермеров, работников и американские предприятия, я попросил наших американских представителей отказаться от поддержки коммюнике, и мы рассмотрим тарифы на автомобили, которые наводняют американский рынок».

Пресс-служба Джастина Трюдо заявляет, что премьер-министр не сказал ничего, что не было бы заранее обговорено с президентом США, однако официальный представитель Белого дома также подтвердил, что Трамп «разгневан».

Спустя некоторое время Дональд Трамп опубликовал в твиттере еще одно сообщение, утверждая, что премьер-министр Канады был «смиренным и мягким во время переговоров G7 лишь для того, чтобы дать пресс-конференцию после моего отъезда и сказать, „что тарифы США были оскорбительными“ и он „не позволит собой помыкать“. Наши тарифы — это ответ на его 270% пошлины на молочные товары».

Основные разногласия на саммите между Трампом и остальными странами касались вопросов торговли. В последние три месяца коммерческие отношения между Вашингтоном и его партнерами достигли такого напряжения, что СМИ уже окрестили их торговой войной.

1 марта 2018 года Трамп заявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики. Европейская комиссия в ответ привела список американских товаров, на которые также может быть повышена пошлина: джинсы, мотоциклы, виски, арахисовое масло, апельсиновый сок и табак.

Несмотря на это, Трамп 8 марта объявил, что с 23 марта пошлина на ввоз стали составит 25%, а на ввоз алюминия — 10%, однако предоставил отсрочку до 1 мая. 16 апреля страны Евросоюза обратились в ВТО, считая, что повышение импортных тарифов нарушает нормы ВТО. США еще раз предоставили отсрочку — на этот раз до 1 июня.

31 мая Вашингтон сообщил о вступлении в силу новых пошлин для стран ЕС, Мексики и Канады. В ответ Брюссель объявил о повышении пошлин на американские товары: эта мера должна вступить в силу в июле. Аналогичные меры собрались принять Мексика и Канада, также подавшие жалобу в ВТО.

В ходе саммита в Канаде страны с трудом достигли компромисса, осудив в итоговом коммюнике «политику протекционизма» и объявив о необходимости «модернизации ВТО». Отказавшись поставить свою подпись, Дональд Трамп пригрозил европейской автомобильной промышленности. Ранее он заявлял, что «будет вести торговую войну, пока по Пятой авеню не перестанут ездит мерседесы». Импорт автомобилей для европейских стран значительно важнее, чем импорт алюминия и стали. США является главным иностранным рынком для европейских марок автомобилей. Эта угроза особенно затрагивает Германию.