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Под давлением общественности власти приняли решение о приостановке сноса бывшего кинотеатра «Гаудеамус»

Опубликовано : 11 июнь 2018 г. 11:42 | Просмотров: 1051 | Категория: Кишинев
Под давлением общественности власти приняли решение о приостановке сноса бывшего кинотеатра «Гаудеамус»

(DOC) Скандал вокруг сноса незаконно приватизированного бывшего кинотеатра «Гаудеамус» разразился с новой силой в понедельник утром, а полиция встала на сторону разрушителей муниципальной собственности.

Несмотря на ранее данные заверения действующих муниципальных властей, в лице обвиненного в коррупции вице-мэра Кишинева Нистора Грозаву, о прекращении внезапно начатого сноса здания, в понедельник рано утром новые владельцы участка возобновили незаконный снос.

К месту события пришел и избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе вместе с несколькими десятками общественников. Несмотря на требования Нэстасе о прекращении работ, владельцы участка в грубой форме требовали «не вмешиваться в их деятельность». Более того, и прибывшие сотрудники полиции пытались обеспечить «законные действия застройщика по разрушению зданию» и требовали «покинуть территорию и не нарушать право частной собственности».

Спустя более часа словесных перепалок, Нэстасе объявил, что вице-мэр Нистор Грозаву подписал решение о приостановлении работ на участке, где находится бывши кинотеатр «Гаудеамус».

Как заявил Нэстасе, правящий режим Додона-Плахотнюка преднамеренно затягивает процедуру официального признания его мандата мэра, полученного в ходе выборов 3 июня, с целью захватить в этот период целый ряд незаконно приватизированных земельных участков в Кишиневе. «Случай с бывшим кинотеатром «Гаудеамус» является лишним подтверждением этого», - заявил Андрей Нэстасе.

Ранее уже сообщалось, что в субботу вечером застройщик внезапно начал снос здания, что вызвало возмущение сотен горожан, пришедших вместе с новоизбранным мэром Кишинева Андреем Нэстасе прекратить незаконные действия по захвату муниципальной собственности.


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