Технология тоталитаризма партии Плахотнюка - II ...

(DOC) Партия олигарха Плахотнюка обязала работать на себя руководство всех госпредприятий и монопольных компаний.

Агентство OMEGA продолжает публиковать фрагменты переданной в наше распоряжение служебной переписка генерального секретаря ДПМ Константина Ботнаря.

Ниже, приводится ее часть, относящаяся к отчетам Дондюшанской организации ДПМ. Документы подтверждают использование административного ресурса, во главе с председателем района, на предстоящих парламентских выборах в интересах правящей Демпартии.

Примечательно, что подобная ситуация использования в интересах партии олигарха Владимира Плахотнюка ресурса госучреждений, а также структур дочерней компании российского «Газпрома», «Молдтелекома» и энергораспределительных сетей отмечается во всех районах Молдовы.

В ближайших выпусках будут опубликованы и данные по руководителям секторов и микросекторов, занятых для предвыборной агитации в районах, а также привлечение бюджетных средств для предвыборных целей.