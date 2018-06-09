Спецслужба Украины обвинила в сепаратизме сторонников румынского унионизма ...

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в одной из общественных организаций, пропагандирующих идеалы «Великой Румынии».

Как сообщила пресс-служба СБУ, распространяемые этой организацией материалы могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Кроме того, сообщается, что спецслужбами проверяются «данные о представителях организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой «Великой Румынии».

«Сотрудники СБ Украины установили, что напечатанные карты изготовлены для пропаганды «празднования» на территории Украины 100-летия создания «Великой Румынии». Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой «исторической справедливости» через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и «возврат» территорий Северной Буковины и Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства», – отмечается в сообщении СБУ.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.