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Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном на первом в истории саммите США-КНДР

Опубликовано : 12 июнь 2018 г. 09:11 | Просмотров: 390 | Категория: Мир
Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном на первом в истории саммите США-КНДР

Лидеры двух стран подписали в ходе своей встречи в Сингапуре совместный документ. Трамп заявил, что ожидает начало денуклеаризации Корейского полуострова уже в ближайшее время.

Как сообщает Deutsche Welle, на церемонии подписания Трамп сообщил, что ожидает начала денуклеаризации Корейского полуострова уже в ближайшее время. Он добавил, что ему удалось установить с Ким Чен Ыном особые отношения.

Ранее Трамп заявил, что он вместе с Ким Чен Ыном согласовал договоренность, которая уже готова к подписанию. Американский президент добавил, что переговоры прошли "лучше, чем кто-либо мог ожидать".

Дональд Трамп не уточнил, о какой именно договоренности идет речь, однако телекомпания CNN, ссылаясь на источники в американской делегации, сообщила, что документ "закрепит достигнутый на переговорах прогресс".

Историческая встреча между лидерами США и КНДР началась утром 12 в роскошном отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре с долгого рукопожатия. Трамп и Ким позировали перед кино- и фотокамерами, после чего удалились в библиотеку, где начались их переговоры с глазу на глаз в присутствии только переводчиков.

Северокорейский лидер со своей стороны обратил внимание на то, что на пути к саммиту стояло много препятствий, в частности, старые предрассудки. "Мы их все преодолели, и сегодня мы здесь", - подчеркнул он. По завершении переговоров тет-а-тет Трамп охарактеризовал их как "очень, очень хорошие". Позже к лидерам двух государств присоединились представители северокорейской и американской делегаций.

Один из центральных вопрос переговоров - будущее северокорейской ядерной программы. Однако Ким Чен Ын несколько раз уходил от ответа на вопросы журналистов о том, намерен ли он пойти на денуклеализацию Корейского полуострова, передает агентство dpa. Накануне стало известно, что Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в июле в столице КНДР Пхеньяне.


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