Суд разрешил компании Плахотнюка строить многоэтажный отель в Центральном парке Кишинева ...

Контролируемая олигархом Владимиром Плахотнюком Апелляционная палата приняла решение разрешить компании олигарха приватизировать участок под зданием бывшего кафе «Гугуцэ» в Центральном парке и построить на его месте 13-ти этажную гостиницу.

Решение о "частичном удовлетворении" претензий компании Плахотнюка было вынесено еще 7 июня судьей Григорием Дашкевич.

Дашкевич определил, что правопреемник компании Finpar Invest SRL - другая контролируемая Плахотнюком компания Regata Imobiliare имеет право приватизировать участок под бывшим кафе «Гугуцэ», на месте которого она планирует воздвигнуть гостиницу. Этим же решением были отклонены требования противившихся постройке в парке Муниципального совета Кишинева и Агентства по инспекции и реставрации памятников.

«Частичное» удовлетворение требований компании Плахотнюка в суде кардинально решило судьбу Центрального парка Кишинева в пользу олигарха и лидера правящей Демпартии. Дашкевич всего лишь определил отклонение требования о «запрете приватизации», выдвинутого муниципальными властями. Кроме того, «частичное удовлетворение» требований компании Плахотнюка предусматривает исключение из Решения Муниципального совета Кишинева nr.11/35 от 23 декабря 2014 г. словосочетания «с действующим высотным режимом», что позволяет строить на его месте высотное здание по усмотрению застройщика.

Кафе «Гугуцэ» стало собственностью компании «Finpar Invest» в 2009 году в результате сомнительной транзакции. Тогда Муниципальный совет Кишинева пытался вернуть муниципальную собственность и требовал в судебном порядке расторгнуть контракт купли-продажи.

Известно, что передавшая свои права собственности компании Regata Imobiliare компания «Finpar Invest» с уставным капиталом в полмиллиарда леев владеет множеством земельных участков и зданий в Кишиневе и аффилирована олигарху Владимиру Плахотнюку.