США предоставили гарантии личной безопасности лидеру Северной Кореи ...

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Сингапуре договоренность о полной денуклеаризации Корейского полуострова, а в обмен на это Ким Чен Ыну будут обеспечены гарантии личной безопасности.

Как сообщает Би-би-си, в Совместной декларации четыре основных пункта:

США и КНДР принимают обязательства установить отношения между странами в соответствии с желанием народов этих государств добиться мира и процветания.

США и КНДР совместно приложат усилия для того, чтобы установить на территории Корейского полуострова устойчивое и продолжительное состояние мира.

КНДР подтверждает приверженность Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля 2018 года и полному освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия.

США и КНДР принимают обязательства по возвращению останков военнопленных и пропавших без вести, включая возвращение уже идентифицированных останков.

Также Соединенные Штаты в ответ на согласие Пхеньяна отказаться от своей ядерной программы обещают гарантии личной безопасности Ким Чен Ыну.

«Президент Трамп пообещал предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в совместном заявлении по итогам встречи двух лидеров.

Документ не содержит конкретные детали того, как Северная Корея будет избавляться от ядерного оружия. В заявлении также не упоминаются санкции, наложенные на КНДР.

Президент США по итогам саммита заявил, что встреча была крайне важной и достаточно насыщенной. Трамп заявил, что собирается пригласить Кима в Белый дом.

Ким Чен Ын во время подписания совместной декларации заявил, что встреча с Трампом была исторической, а также отметил, что хочет оставить прошлое позади. Ким поблагодарил Трампа за то, что эта встреча состоялась.